Секреты магии Трампа и экспансия на других территориях

Постепенно обрисовываются контуры магических обещаний Трампа улучшить состояние США, а также ликвидировать конфликт России и США.

Ранее мною отмечалось, что сущность выживания США заключается в хронической мировой экспансии и деятельности гегемона направленного на то, чтобы всегда что-то забирать у международных субъектов, всегда паразитировать на мире. И на этот счёт у США были мощные акценты на Россию. И эти акценты в отношении России до сих пор предпринимаются.

В частности, согласно моей статье, которая вышла ещё в 2014 году, Украина должна была стать некоей "ложкой для поедания" России.2024 год убедительно показал США, Байдену и Трампу, что улучшение экономического положения США с целью сохранения своей гегемонии за счёт внедрения проекта экономического разрушения России и поедания нас с помощью "ложки" Украины, невозможен. Хотя гегемон до сих пор надеется на это, дескать, время ещё не подошло. США надеятся экономически истощить Россию за счёт гонки вооружения. Гегемон надеется на внутриполитические катаклизмы России вызванные экономическим положением.





Итак, экспансионистский проект США в отношении России не удался, а значит этот проект по ограблению, забиранию, паразитированию необходимо замешать на других международных субъектах и мировых территориях. Именно это замещение, как теперь видно, и явилось основанием многих предвыборных обещаний Трампа, благодаря которым быстро и магически разрешатся многие проблемы США и мира.

Оказывается мир такой тупой и не может додуматься до быстрых рецептов решения своих проблем. Оказывается только Трамп знает это, хотя не имеет никаких интеллектуальных оснований родить в себе эти рецепты. Понятно, что ему подсказывают его помощники и специалисты, но эти помощники тоже без особых талантов, предлагают традиционный экспансионистский проект, но теперь с заменой несостоявшейся жертвы России, на другие международные субъекты и территории.

Теперь понятны безысходные установки США на то, чтобы Канаду и Гренландию сделать частью США. Трамп лишь магический попугай своих помощников, которые укоренены в сущности гегемонии и экспансии США и нечто нового родить никогда не смогут.





Таким образом, вышеприведённые контуры проекта Трампа постепенно вырисовываются. Экспансия США в 2025 году будет на других территориях мира, причём выдаваться она будет в окультуренном и безобидном формате.

При этом убедительно и однозначно Россия узнала об истинных исходных коварных планах США в отношении нашего Отечества. США хотели раздеть Россию, но придется раздевать другие страны и территории. На иное США не способны.