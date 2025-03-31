 

Монологический нарциссизм США в переговорном процессе.

В переговорах США и России необходимо обратить внимание на хроническое самослушание, монологичность речи американской стороны в диалоге с Россией, а также на глухоту США к России и к другим международным субъектам.

 

Всё это часто связано с чрезмерно высоким уровнем самоотношения и самолюбования гегемона собою, то есть, монологическим политическим и экономическим нарциссизмом. Это неотъемлемая составляющая США как маниакального монстра нашей планеты.

 

И действительно, с какими бы сотнями стран США не общались, в конце концов, гегемон общается только сам с собою, проектируя себя на это непознанное разнообразие различных международных субъектов мира.

 

Всё только зависит от уровня монологического политического и экономического нарциссизма США в диалоге переговорного процесса. Проблемой это становится тогда, когда эта проблема не способствует выживанию человечества, эффективным международным отношениям, самообслуживанию развивающихся стран, мешает развитию и саморазвитию международных субъектов.

 

Существует регулируемый монологический нарциссизм США в переговорном процессе. Он включается у США только при общении с определёнными международными субъектами, которые терпят эгоистические монологи гегемона или тогда, когда другой международный субъект более сильный монологический и политический нарцисс (Евросоюз). В последнем случае монологический нарцисс умолкает. Поэтому гегемон стал меньше общаться с Евросоюзом.

 

Также существует нерегулируемый монологический внешнеполитический нарциссизм, как синдром, который постоянно включается перед всеми международными слабыми субъектами. Гегемон в этом случае слышит только самого себя и необузданно выговаривает только монологи, не отвечая на вопросы слабых субъектов.

 

 

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APN.ru