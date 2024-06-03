Субъектность России и США.

Часто приходится слышать среди различных экспертов, что у России и даже у Советского Союза никогда не было субъектности. А критерием в оценке уровня субьектности выбирается то, что наша страна всегда хронически руководствовалась в своём поведении влиянием Запада и США.

У нашей страны мало было время на свою самобытность, так как приходилось реагировать на мировые войны, исход которых решался Россией, как жертвенным субьектом, изменяющим мир и других международных субъектов. То есть, мы всегда были вторичными в своём поведении, а первичным был Запад, на который мы ориентировались и на который мы как бы рефлекторно реагировали, но реагировали как субъекты! Рефлекторная реакция обычно это реакция не субъекта, но это не значит, субъект выключен. Любой субъект имеет свойство позволять себе рефлекторные реакции, как органические составляющие живой системы.

Например, мы пытались догнать другие развитые страны, делали все не в угоду себе, а лишь подражая другим зарубежным развитым странам. Актуальнее было показать себя. И действительно среди людей, как субъектов есть такой феномен, когда субъект лишь рисует, что он успешнее всех, хотя на самом деле это отсутствие самодостаточности и достойной самооценки субъекта.

В действительности, субъект, который хронически доказывает то, что он собою что-то представляет, продолжает быть субьектом, но со своими особенностями. Более того, те субъекты, которые мнят другим, что их действия не продиктованы влиянием других, часто маскируют это мнимой самодостаточностью и имманентностью. Время показывает, что это лишь иллюзии и манипуляции.

Мой анализ показал, что мнимое уменьшение субьектности часто связано с тем, что некоторые субъекты начинают косвенно и скрыто влиять на других субъектов, паразитировать на других субъектах, организуя вокруг себя всех субъектов мира настолько, что эти субъекты начинают иметь меньшую долю субьектности. Всё это деструктивный фактор мира задаваемый США (Гегемоном). Хотя Гегемон мнит, что он не вмешивается в жизнь субьектов.

И опять России выпала миссия быть жертвенным субъектом, чтобы обуздать эти гегемонные деструктивные процессы уничижения субьектности всех стран мира. Поэтому не стоит верить в бредни о том, что Россия может потерять свою субъектность, превратившись в зону энергетических и сырьевых ресурсов Китая и иных развитых стран.

Россия - особый субъект, она жертвенный субъект. Россия - страна-триггер. И об этом знает весь мир. Проект по уничижению Гегемоном экономической и политической субьектности России провалился. Заманухи Гегемона не сработали. От влияния России зависит судьба мира. И это всегда было традицией. Сейчас идёт Великая Коррекция Субьектности России в мире.

Таким образом, Россия никогда не теряла своей Субьектности. При этом остаётся проблема, связанная с тем, чтобы эта субьектность позволила быть России успешной и самодостаточной.

Гегемон - это всегда "исподтишка" и "западло".

Президент США Джо Байденв тайне разрешил Киеву наносить удары американским оружием по целям в России, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника. «Президент недавно поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для целей противодействия огню в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар российским силам, наносящим или готовящимся нанести удар», — рассказал собеседник издания.

В публикации уточняется, что Байден разрешил украинским военным совершать атаки возле границ Харьковской области. Чиновник добавил, что позиция Белого дома насчет нанесения ВСУ ударов вглубь пределов России неизменилась.

Напомним, на прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО необходимо снять ограничения на удары Украины западным оружием по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории России. Также газета The New York Times писала, что госсекретарь США Энтони Блинкен после «отрезвляющего визита» в Киев заявил о такой же позиции. Группа конгрессменов также призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по России американским оружием.

Вот мои размышления на этот счёт

1. Всё происходящее с Гегемоном происходит в формате "исподтишка" смешанным с форматом "западло". Непонятные источники о непонятных экспертах невнятно говорят, но этого так много, что сущность происходящего прорисовывается сполна и убедительно. Гегемон всегда работал в этом формате, рассеивая своё "западло" по всему миру так, чтобы мир не догадался, что автором является сам Гегемон.

2. В своих прежних статьях мною было убедительно показано, что всевозможные прокси-влияния и косвенные воздействия Гегемона на международных субъектов, требует прямого вмешательства и воздействия на сам Гегемон. Этого необузданного монстра может отрезвить и обуздать только стрессотерапия. А пока Гегемон пребывает в маниакальной спячке своего величия и глобальности или может сотворить опасное для всего мира.

3. Поход Гегемона в международный военно-политический и экономический буллинг в отношении России утопичен. (см. мои статьи за 2022 год.)

4. Всё больше раскрываются скрытые стервятнические установки Гегемона в отношении России. Поэтому восприятие международным сообществом мотивов изначального военно-политического поведения России становится более объективным и позитивным. Это уже не формат ограниченного понимания локального конфликта между Россией и Украиной. Это глубокое понимание того, что Украина для Гегемона является лишь "ложкой" для поедания России, о чем мною писалось ещё в далёком 2014 году.

Неопределённость Китая

Заявления некоторых экспертов о том, что учения Китая в Тайваньском проливе - это «репетиция спецоперации» по захвату острова,можно назвать провокацией.

По словам Литовкина, американцы «последовательно разжигают сепаратистские настроения» для того, чтобы ослабить Китай. «Чего стоит одна только череда визитов представителей Белого дома на Тайвань. США выгодно продавать туда свое оружие, пусть непрямо, а, допустим, через Филиппины», — добавил эксперт. Некоторые эксперты утверждают, что Китаю рано или поздно удастся вернуть Тайвань, как Гонконг или Макао. Однако никакой войны здесь небудет, уверен он.

Активность Китая вокруг Тайваня происходит на фоне недавнего вступления в должность нового руководителя администрации острова Лай Циндэ,который, как ожидается, продолжит курс своей предшественницы Цай Инвэнь на достижение независимости. Пекин неоднократно заявлял, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе и Тайвань «является неотъемлемой частью территории Китая».

Вот мои размышления на этот счёт:

В силу экономической взаимозависимости Китая и США, пожалуй, нет оснований считать, что Китай экономически и политически самодостаточная страна. США и Китай являются инструментами друг друга. Более того, Китай чаще является инструментом США. Всё эти положения необходимо учитывать с точки зрения перспектив России, связанных с Китаем. Самое главное чтобы не оказалось так, чтобы Китай как инструмент США, не стал деструктивным фактором будущего России. Эту зыбкую грань нужно уметь чувствовать. Эта чувствительность сильно упала в связи с тем, что в последние годы Китай оказался спасительной соломинкой России.

Нужно объективно и глубоко понимать механизмы выживания России на нынешнем этапе, вызванном поддержкой Китая. Нужно глубоко понимать природу и перспективы этой поддержки. Самое главное чтобы в последствии не оказалось, что Китай был лишь средством скрытой манипуляции Гегемона в отношении России.

Таким образом, в настоящее время остро встала задача определения предикторов того, что реально ли:

1. Гегемония спадает и реально мир становится многополярным?

2. Китай ведёт самобытную и независимую политику и действительно является позитивно-перспективным партнером для России?

Иран как триггер Ближнего Востока и гегемон: причины смерти иранского лидера.

В условиях минимума информации об обстоятельствах гибели президента Ирана Ибрагима Раиси катастрофа в Восточном Азербайджане обрастает версиями о её преднамеренности, а также о том,кому была выгодна гибель политика.

Обычно международные субъекты склонны объяснять свои успехи диспозиционно, то есть, на основании своих способностей, а беды и неудачи- ситуационно, на основании причин независимых от самих международных субъектов.

В данном случае всё намного сложнее. Тем более, сложнее потому, что мир живёт в условиях управляемого хаоса и подстрекательств, управляемых США ( Гегемоном). Поэтому приписывать причины случившегося ситуации и природе или самому субъекту Ирану было бы близоруко.

Анализ показывает, что есть факторы, которые подтверждают вышеприведённые мои рассуждения:

1. Мощная динамика триггерных политических и экономических процессов в Иране, которые происходили в последнее время (до трагедии) сильно отличается от былой динамики Ирана. Произошедшее произошло в условиях перелома и усиления этой динамики. Гегемон сильно тревожился, наблюдая за триггерно-иранскими процессами на Ближнем Востоке.

2. В силу своего мощного и необыкновенного профессионально-творческого таланта и авторитета президент ИранаИбрагим Раиси во время выборов шёл в большом отрыве от своих конкурентов. Этот творческо-персонологический потенциал тревожил Гегемон, который не желал никаких политико-творческих бифуркаций в Иране, как главном триггере будущего Ближнего Востока. Заменить на должном уровне Ибрагима Раиси не удастся.

3. Наблюдайте за тем, как сейчас будут развиваться события в Иране и на Ближнем Востоке. В любом случае самотека не будет. Будет горячее время для Ирана, Ближнего Востока и всего мира. А это лишний раз подтверждает почерк Гегемона во всём произошедшем.