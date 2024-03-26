Три опасные иллюзии Гегемона.

США как изолированный океаном главный субъект мира, занимающийсяопасным прокси-влиянием, по сути прокси-войной, пребывает в состоянии трёх иллюзий: своей недосягаемости, своей избранности, и, наконец, своей уверенности, что не участвует в войне.

Прошлые мои статьи показали, что прокси-война это та же война, поэтому субъект, который организует прокси-войну, рано или поздно окажется под ударамитех, против кого организована прокси-война. Уже приходит понимание того, что пока не будет устрашен и изолированорганизатор прокси-войны, нынешняя проблема России не разрешится.

Но что должно произойти с Гегемоном - США такого, чтобы прекратились его опасные проекты прокси-войн и прокси--влияния?Какие воздействия и последствия, направленные в адрес Гегемона могут быть организованы непосредственно против него, чтобы он прекратил быть далёким наблюдателем-подстрекателемпрокси-войны? Возможны ли такие превентивные меры, которые стали бы отличной шоковой и стрессо-терапией для обезумевшего мирового монстра ?

Гегемон должен понять, чтоему в роли далёкогонедосягаемого подстрекателя-инвестора отлежаться под одеялом океанов не удастся.Последний проект Гегемона, а именно теракт в "Крокус Сити Холле" -это американский прокси-межнациональный триггерсаморазрушения России.Говорить о том, что Гегемон не будет развивать это проект было бы наивно.

Со стороны Россиинужны меры, направленные на корень проблем, то есть меры, направленные непосредственно против Гегемона.Иначе эта деструктивная шарманкаМира и Времени будет долгой и будет работать против России.