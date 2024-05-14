Россияне и зона комфорта

1. Многие россияне наполнены позитивными ожиданиями возвращения в зону былого комфорта, не понимая глубоко природы этого былого комфорта, связанной с тактикой временной заманухи Гегемона. Вероятнее всего, быстрого возврата к былому комфорту не будет. Будет путь медленного становления России как экономически самодостаточной и имманентной страны, преимущественно зависящей от самой себя. Эти традиции уже известны со времён СССР. Именно в этих традициях будет формироваться будущая зона комфорта.
Хотя, если взглянуть философски и исторически, то долгосрочной зоны комфорта в мире никогда не было ни у кого из международных субъектов. Даже у Гегемона, который планировал из-за океана пользоваться своей мировой гегемонией и влиянием, наступают другие времена.
2. До сих пор нет чёткой и ясной картины о том, какой будет Россия после разрешения конфликта с Украиной. Нет представлений о позитивных перспективах этого будущего, так как прекращение военной активности между Россией и Украиной не приведет автоматически к созданию условий для перспективного развития враждующих стран, различных международных субъектов и всего мира.
Это связано с тем, что Гегемон вероятнее всего упрямо и долгосрочно будет внедрять свои проекты экспансии и гегемонии настолько, что Украина продолжит держать внешнеполитический накал с Россией даже после прекращения военных действий.
В новых отвоёванных регионах России вероятнее всего продолжатся точечные военные удары, наносимые Украиной, которые будут хронически долго дестабилизировать обстановку, мешая России входить в зону долгосрочного комфорта и развития. И это будет продолжаться благодаря подстрекательству США. Эти новые условия необходимо будет объективно учитывать, чтобы не строить иллюзий.
Со стороны России необходимы такие действия, которые бы усилили вероятность долгосрочной зоны комфорта России. Без преодоления и значительных издержек достижение долгосрочного комфорта России невозможно. Без значительных преодолений и испытаний говорить о существовании России бессмысленно.
Таким образом, проблема комфорта России вторична и менее актуальна, чем проблема существования России в мире.