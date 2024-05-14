 

Россияне и зона комфорта

1. Многие россияне наполнены позитивными ожиданиями возвращения в зону былого комфорта, не понимая глубоко природы этого былого комфорта, связанной с тактикой временной заманухи Гегемона. Вероятнее всего, быстрого возврата к былому комфорту не будет. Будет путь медленного становления России как экономически самодостаточной и имманентной страны, преимущественно зависящей от самой себя. Эти традиции уже известны со времён СССР. Именно в этих традициях будет формироваться будущая зона комфорта.


Хотя, если взглянуть философски и исторически, то долгосрочной зоны комфорта в мире никогда не было ни у кого из международных субъектов. Даже у Гегемона, который планировал из-за океана пользоваться своей мировой гегемонией и влиянием, наступают другие времена.


2. До сих пор нет чёткой и ясной картины о том, какой будет Россия после разрешения конфликта с Украиной. Нет представлений о позитивных перспективах этого будущего, так как прекращение военной активности между Россией и Украиной не приведет автоматически к созданию условий для перспективного развития враждующих стран, различных международных субъектов и всего мира.


Это связано с тем, что Гегемон вероятнее всего упрямо и долгосрочно будет внедрять свои проекты экспансии и гегемонии настолько, что Украина продолжит держать внешнеполитический накал с Россией даже после прекращения военных действий.


В новых отвоёванных регионах России вероятнее всего продолжатся точечные военные удары, наносимые Украиной, которые будут хронически долго дестабилизировать обстановку, мешая России входить в зону долгосрочного комфорта и развития. И это будет продолжаться благодаря подстрекательству США. Эти новые условия необходимо будет объективно учитывать, чтобы не строить иллюзий.


Именно эти вышеприведённые положения должны стать основой нынешних действий России в отношении Украины и США.

Со стороны России необходимы такие действия, которые бы усилили вероятность долгосрочной зоны комфорта России. Без преодоления и значительных издержек достижение долгосрочного комфорта России невозможно. Без значительных преодолений и испытаний говорить о существовании России бессмысленно.


Таким образом, проблема комфорта России вторична и менее актуальна, чем проблема существования России в мире.



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APN.ru