 

Навальный и Зеленский как несбывшиеся проекты Гегемона.

Необходимо признать, что в эпоху постмодернизма, когда произошло извращение всех сущностей общественных институтов и явлений, все труднее отличить истинно социальное явление от ложного, сформированного тиражом, интернетом и всяческими манипуляциями и фейками. Очевидно, что лидером в этой сфере является Гегемон. В его руках находятся самые мощные интернет-ресурсы, например, You Tube.

 

Мои исследования показали, что You Tube поддерживает и продвигает различные политические субъекты весьма избирательно. Гегемон делает ставку не на прогресс развивающихся стран, а на создание условий для ослабления и разложения этих стран для того, чтобы поставить их в свою зависимость. Но Гегемон не учёл того факта, что вместе со своими манипуляциями в сфере Подделки Реального, извращается и сущность социальных движений, которые трудно сейчас прогнозировать.

 

Гегемон может регулировать лишь локальные и искусственные социальные движения, вызванные манипуляцией, а не истинные социальные движения. Поэтому ошибка Гегемона дорого обошлась Алексею Навальному, который, по видимому, курировался Западом и Гегемоном. Именно там Навальный проходил свои мастер-классы и поэтому хорошо раскручивался Гегемоном на You Tube. Навальный поверил в эти расчёты, но они не оправдались. Социальная российская масса оказалась не такой как предполагалось Гегемоном.

 

А главная причина в том, что истинное социальное движение в эпоху постмодернизма извращено. Истинная политика и политическое авторство тоже извращено Гегемоном и экономическими механизмами, задаваемыми глобальным долларом, заправляемым Гегемоном. Гегемон желает помазать все истинно политические движения в один зелёный цвет - некий Ад Того же Самого ( Ж. Бодрийар). Навальный должен был стать эдакой навязанной Западом и Гегемоном политической зелёной туфтой, но реальность оказалась сложнее.

 

Владимир Зеленский также рядоположен в этой американской зелеёности с Алексеем Навальным в этом проекте Гегемона и Запада. Зеленскому удалось достичь некоторых планов Гегемона, благодаря технологиям и с помощью феномена тиража (киносериала). Образно говоря, Винни-Пух реально вылез из мультфильма и повёл за собой доверчивых детей (о чём я писал в статьях о симулякрах В. Зеленского). Симулякры как постмодернистский проект сделали своё дело.

 

Но Гегемон со своими санкциями не смог рассчитать экономические процессы России и быстрого разрушения экономики России, хотя Зеленский так явно выражал своё это ожидание разрушения российской экономики. Расчёт был на социально-экономические потрясения России, в условиях которых, Украина должна была бы усилить своё положение как плацдарм Гегемона против России. Зеленский и Украина потеряли свою субъектность, став тупиковыми марионетками.

 

Получается, что Гегемон сам извратил сущности мира, в которых трудно что либо прогнозировать, но при этом делает наивно прогнозы на основе традиционных классических представлений и поэтому ни один прогноз Гегемона не оправдался. Гегемон умеет лишь прогнозировать и регулировать свои локальные манипуляционные проекты, как инструменты мелких политико-мошеннических провокаций и подстрекательств. После этих мировых политических провокаций и пакостей Гегемон всегда рассчитывает на глобальные разрушения международного развивающегося субъекта, но этого не происходит. Расчеты не сбываются.

 

Сейчас Гегемон пустил по миру информационную утку, согласно которой, якобы он не желает ослабления и разрушения России. Конечно, это очередная манипуляция. После того, как Гегемон неоднократно нарисовал свою сущность как разрушителя России, эта утка никак не воспринимается международным сообществом и Россией.

 

Настало время, когда всяческим политическим движениям трудно рассчитывать на высокую оценку будущими поколениями. Пришла эпоха извращения всяческих ценностей. Многое смешалось и затерялось. Такова мутная вода современной эпохи, но Гегемон сам создав эту среду, по прежнему использует традиционные классические ярлыки и оценки России. Эти оценки никакого отношения к сущности происходящего не имеют. Тем более, сам Гегемон потерял свою былую сущность и влияние.

 

Всё вышеизложенное должна глубоко понимать современная молодёжь, которая в массе своей уже подсела на заманухи Гегемона, являясь жертвами манипуляции этого дряхлеющего мирового монстра.

 


 

 

 

Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,

кандидат психологических наук,

заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин

 


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