Мошенники используют ИИ, чтобы имитировать голоса детей и просить о помощи

"Крики о помощи" могут напирать, например, на то, что банковскую карту и телефон "украли", поэтому ребёнок находится у друга, который может снять для них деньги, если наличные будут немедленно переведены на счет третьей стороны. Или же нужно срочно заплатить, например, своему домовладельцу или кому-то, с кем у них возникли проблемы и кто угрожает им, требуя денег.

Мошенники используют искусственный интеллект, чтобы имитировать голоса детей, просящих помощи у родителей. В Британии семьи начали предупреждать о необходимости разработать секретные "кодовые слова" или фразы, которые можно использовать, чтобы звонки не ввели их в заблуждение и они не расстались с деньгами. В британском МВД утверждают , что для создания клона голоса человека нужны всего три секунды речи из видеороликов в соцсетях.