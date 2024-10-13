 

Мошенники используют ИИ, чтобы имитировать голоса детей и просить о помощи

Мошенники используют искусственный интеллект, чтобы имитировать голоса детей, просящих помощи у родителей. В Британии семьи начали предупреждать о необходимости разработать секретные "кодовые слова" или фразы, которые можно использовать, чтобы звонки не ввели их в заблуждение и они не расстались с деньгами. В британском МВД утверждают, что для создания клона голоса человека нужны всего три секунды речи из видеороликов в соцсетях. "Крики о помощи" могут напирать, например, на то, что банковскую карту и телефон "украли", поэтому ребёнок находится у друга, который может снять для них деньги, если наличные будут немедленно переведены на счет третьей стороны. Или же нужно срочно заплатить, например, своему домовладельцу или кому-то, с кем у них возникли проблемы и кто угрожает им, требуя денег. 
 
Ранее хакеры взломали роботы-пылесосы в США и заставили их произносить нецензурную брань.
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