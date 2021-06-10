 

В США мошенники похитили пособия по безработице на 400 млрд долларов

 

Почти половину всех пособий по безработице в США во время пандемии, $400 млрд, получили мошенники. Выплаты были, вероятно, похищены преступниками с помощью фальшивых заявлений на пособия, в которых использовались украденные личные данные граждан США. 

До 70% похищенных средств впоследствии оказались за границей. 

Министерство финансов США не комментирует эту информацию.

Весной Федеральная торговая комиссия США заявляла, что в 2020 году получила от граждан свыше 394 тыс. жалоб на то, что их персональные данные были использованы другими лицами для получения пособий по безработице. Рост по сравнению с 2019 годом составил почти 3000%. 
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APN.ru