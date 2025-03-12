Телефонные и интернет-мошенники крадут у россиян по миллиарду ежедневно, за этим стоят Украина и США

Телефонные и интернет-мошенники похищают у россиян около миллиарда рублей каждый день, рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, эксперт в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и программного обеспечения Игорь Ашманов.

"Банки учитывают совершенно не те кражи, которые реально происходят. Вообще у граждан, по самым скромным оценкам, воруют примерно 1 млрд рублей в день, - сказал Ашманов, - это сотни миллиардов рублей в год, которые растут ежегодно на 20-30%".

Он отметил, что это не просто хищения, а информационная атака другого государства на Россию.

"Телефонные мошенники с Украины управляются СБУ (Службой безопасности Украины) и американскими инструкторами, то есть это не какие-то частные мошенники, которые, как когда-то говорили, сидят в тюрьмах".

По словам Ашманова, в этой сети задействованы 50-70 тыс. человек, и "у нас сейчас стоит вопрос не денег, а национальной безопасности", потому что часть этих звонков приходится на вербовку подростков и пенсионеров.