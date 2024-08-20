 

За три месяца с банковских счетов российских граждан и компаний мошенники похитили почти 5 млрд рублей

По итогам апреля - июня 2024 года Центробанк зафиксировал, что мошенники увели с банковских счетов российских физических и юридических лиц без малого пять миллиардов рублей (около 4,8 млрд). Это примерно на 25% больше, чем в предыдущие четыре квартала.
С другой стороны, по статистике банков, им удалось предотвратить хищение 2,3 трлн рублей, что также больше, чем в предыдущий период. 


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APN.ru