За три месяца с банковских счетов российских граждан и компаний мошенники похитили почти 5 млрд рублей
- 20.08.2024, 13:31,
- Новости
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По итогам апреля - июня 2024 года Центробанк зафиксировал
, что мошенники увели с банковских счетов российских физических и юридических лиц без малого пять миллиардов рублей (около 4,8 млрд). Это примерно на 25% больше, чем в предыдущие четыре квартала.
С другой стороны, по статистике банков, им удалось предотвратить хищение 2,3 трлн рублей, что также больше, чем в предыдущий период.