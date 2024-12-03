Касперская рассказала, почему писать в смартфон - всё равно что кричать на площади
- 03.12.2024, 12:48,
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Президент группы компаний InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская рассказала
ТАСС об изъянах информационной безопасности, касающихся каждого человека. В частности, она объяснила, что большинство людей допускают две сугубые ошибки в использовании смартфона:
Первая — люди воспринимают электронное устройство у них в кармане как свое личное. Личным оно не является, оно принадлежит производителю смартфона, а также производителям тех приложений, которые на смартфоне есть. Все эти производители имеют доступ к гаджету, получают с него данные и со всех сторон анализируют поведение своего пользователя. И если вы, например, чиновник определенного уровня — вычислить это несложно, вам можно показывать определенный контент или полностью собирать с вас всю вашу переписку, а дальше на вас влиять.
Вторая ошибка — люди часто позволяют себе общаться через Сеть или мессенджер так, как не стали бы общаться очно. Позволяют себе грубые высказывания, картинки, которые показывать не надо, и т.п. Я уже не говорю про пересылку чувствительной информации. Им верится в анонимность. Но даже сообщение в закрытом чате для друзей или вообще личное сообщение все равно находится в одном клике от того, чтобы распространиться по всему земному шару. Смартфон — это инструмент публичного общения, это просто надо держать в голове. Мне нравится такое сравнение: писать в смартфон — это все равно что кричать на площади.
Касперская также сказала, что за прошлый год утекло более миллиарда учётных записей, "например, ваш телефон мог утечь 10 или 15 раз". Эти данные используют телефонные мошенники, причём, по словам Касперской, около 80% мошеннических звонков идут с территории Украины: "там есть системно работающие колл-центры, откуда людям звонят и вымогают средства".