Касперская рассказала, почему писать в смартфон - всё равно что кричать на площади

Первая — люди воспринимают электронное устройство у них в кармане как свое личное. Личным оно не является, оно принадлежит производителю смартфона, а также производителям тех приложений, которые на смартфоне есть. Все эти производители имеют доступ к гаджету, получают с него данные и со всех сторон анализируют поведение своего пользователя. И если вы, например, чиновник определенного уровня — вычислить это несложно, вам можно показывать определенный контент или полностью собирать с вас всю вашу переписку, а дальше на вас влиять.

Вторая ошибка — люди часто позволяют себе общаться через Сеть или мессенджер так, как не стали бы общаться очно. Позволяют себе грубые высказывания, картинки, которые показывать не надо, и т.п. Я уже не говорю про пересылку чувствительной информации. Им верится в анонимность. Но даже сообщение в закрытом чате для друзей или вообще личное сообщение все равно находится в одном клике от того, чтобы распространиться по всему земному шару. Смартфон — это инструмент публичного общения, это просто надо держать в голове. Мне нравится такое сравнение: писать в смартфон — это все равно что кричать на площади.