 

Касперская рассказала, почему писать в смартфон - всё равно что кричать на площади

Президент группы компаний InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская рассказала ТАСС об изъянах информационной безопасности, касающихся каждого человека. В частности, она объяснила, что большинство людей допускают две сугубые ошибки в использовании смартфона:
Первая — люди воспринимают электронное устройство у них в кармане как свое личное. Личным оно не является, оно принадлежит производителю смартфона, а также производителям тех приложений, которые на смартфоне есть. Все эти производители имеют доступ к гаджету, получают с него данные и со всех сторон анализируют поведение своего пользователя. И если вы, например, чиновник определенного уровня — вычислить это несложно, вам можно показывать определенный контент или полностью собирать с вас всю вашу переписку, а дальше на вас влиять.  

Вторая ошибка — люди часто позволяют себе общаться через Сеть или мессенджер так, как не стали бы общаться очно. Позволяют себе грубые высказывания, картинки, которые показывать не надо, и т.п. Я уже не говорю про пересылку чувствительной информации. Им верится в анонимность. Но даже сообщение в закрытом чате для друзей или вообще личное сообщение все равно находится в одном клике от того, чтобы распространиться по всему земному шару. Смартфон — это инструмент публичного общения, это просто надо держать в голове. Мне нравится такое сравнение: писать в смартфон — это все равно что кричать на площади.

 
Касперская также сказала, что за прошлый год утекло более миллиарда учётных записей, "например, ваш телефон мог утечь 10 или 15 раз". Эти данные используют телефонные мошенники, причём, по словам Касперской, около 80% мошеннических звонков идут с территории Украины: "там есть системно работающие колл-центры, откуда людям звонят и вымогают средства".

По данным ЦБ, в 2023 году мошенники похитили у клиентов банков 15,8 млрд рублей, что на 11,5% больше, чем в 2022 году. Атаки мошенников стали более адресными и подготовленными, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 47% людей обеспокоены, когда у них под рукой нет смартфона; из-за ИИ спрос на энергию превзойдёт возможности генераторов
» Наталья Касперская: защитить предприятия от кибератак может децифровизация
» Как можно распознать слежку смартфона за владельцем
» Наталья Касперская: важно не то, насколько система защищена, а насколько велики и ценны её данные
» Наталья Касперская объяснила, почему опасно сдавать биометрию
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

    Константин учил другому. Что нация возникает тогда, когда простые граждане обретают права, в феодальном обществе принадлежащие аристократам. Нация— есть всеобщая аристократия. Что права
Публикации
\

"Количество язычников в зоне СВО в Новороссии поражает!"

Мигрант и государство. Кто кого выбирает?

Мигрант и государство. Кто кого выбирает?

Теперь скрытое стало явным

Теперь скрытое стало явным

Уважай своего палача

Уважай своего палача

«Мы не рабы, рабы не мы»

«Мы не рабы, рабы не мы»

“Бедные-несчастные”. Что не так с Молдовой?

“Бедные-несчастные”. Что не так с Молдовой?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Президент Южной Кореи внезапно объявил чрезвычайное военное положение и заблокировал парламент

  • 18:53
  • 237

Конгресс США завершил двухлетнее расследование ковидопандемии и не обнаружил пользы масок, локдаунов и принудительной вакцинации

  • 18:12
  • 253

Генсек НАТО заявил, что Украину надо привести к переговорам в сильной позиции

  • 17:03
  • 225

Глава СПЧ высказался против кишлаков в РФ и призвал терпеть специфику Чечни

  • 16:45
  • 262

Касперская рассказала, почему писать в смартфон - всё равно что кричать на площади

  • 12:48
  • 310

Парламент Абхазии проголосовал против договора с Россией

  • 12:30
  • 273
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru