О налогах на роботов

«Я думаю, что мы сможем со временем просто поменять правила игры. То есть, если, допустим, производство будет полностью состоять из роботизированной техники, это не говорит о том, что не нужно платить налогов. Будем рассчитывать на налоги с роботов, но на благополучие человека. Я думаю, что мы не первые, кто изобретает такой велосипед. Мы его обязательно изобретем каким-то образом. Я не говорю, что это обязательно будет, но я уверена, что в будущем все равно надо над этим работать. Все возможно. Как, например, сегодня работающие россияне платят за неработающих пенсионеров», — сообщила она.
Редакция АПН с братской любовью просит Светлану Викторовну задуматься об уместности собственных выступлений по темам, в которых заведомо отсутствует необходимый уровень компетенции. В настоящее время роботизация важна для страны критически, производительность труда нашей промышленности ниже, чем у друзей и врагов, причём на порядок. Тут за внедрённых роботов впору не налоги собирать, а госсубсидии на их приобретение выдавать.
Пожелаем госпоже Бессараб более точно фокусироваться на проблемах, которые связаны с её деятельностью в Госдуме, где она, по отзывам, показала себя как весьма компетентный в своей узкой сфере человек.