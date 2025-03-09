 

О налогах на роботов

Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов подсчитал, что для вхождения России в топ-25 стран по уровню роботизации плотность роботов необходимо увеличить примерно в 10 раз (с 12,8 тыс. роботов до 128 тыс. роботов). Сейчас в России на 10 тыс. работников приходится 18,5 промышленных роботов.
Для сравнения в Китае — 470 роботов на 10 тыс. работников, в США — 295 роботов, в ЕС — 219 роботов.
 
Но ведь ещё пять дней назад член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светалана Бессараб в беседе с изданием «Газета.Ru» анонсировала налоги на внедрение роботов.

«Я думаю, что мы сможем со временем просто поменять правила игры. То есть, если, допустим, производство будет полностью состоять из роботизированной техники, это не говорит о том, что не нужно платить налогов. Будем рассчитывать на налоги с роботов, но на благополучие человека. Я думаю, что мы не первые, кто изобретает такой велосипед. Мы его обязательно изобретем каким-то образом. Я не говорю, что это обязательно будет, но я уверена, что в будущем все равно надо над этим работать. Все возможно. Как, например, сегодня работающие россияне платят за неработающих пенсионеров», — сообщила она.

 

Редакция АПН с братской любовью просит Светлану Викторовну задуматься об уместности собственных выступлений по темам, в которых заведомо отсутствует необходимый уровень компетенции. В настоящее время роботизация важна для страны критически, производительность труда нашей промышленности ниже, чем у друзей и врагов, причём на порядок. Тут за внедрённых роботов впору не налоги собирать, а госсубсидии на их приобретение выдавать.

 

Пожелаем госпоже Бессараб более точно фокусироваться на проблемах, которые связаны с её деятельностью в Госдуме, где она, по отзывам, показала себя как весьма компетентный в своей узкой сфере человек.


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