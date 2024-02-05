 

Топливо на Петербургской товарно-сырьевой бирже дорожает из-за роботов

 

Использование роботов при покупке нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже приводит к снижению ликвидности рынка и необоснованному росту биржевых цен на спотовом рынке, считает представитель Минэнерго.

"Оператор биржевых торгов АО "СПбМТСБ" по согласованию с ЦБ РФ и ФАС России проводит регулярную работу по борьбе с этой практикой, включая отстранение участников, использующих данный инструмент, чтобы добросовестные участники рынка могли приобретать топливо по справедливой цене. Минэнерго поддерживает продолжение и ужесточение такой работы".

В конце января был отмечен резкий рост использования недобросовестных практик (так называемых роботов) при покупках нефтепродуктов на СПбМТСБ. Использование роботов фактически закрывает возможность купить нефтепродукты на бирже добросовестным покупателям, в результате чего они вынуждены по завершению торгов на СПбМТСБ приобретать топливо у перекупщиков. А биржевые цены на бензин за первый месяц года увеличились на 24-26%.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Роботы скупают бензин быстрее, чем люди; мошенничества с QR-кодами усовершенствовались
» Рубль продолжает расти относительно доллара и евро
» Курс рубля прошёл важную психологическую отметку
» Минобороны РФ пообещало довести долю роботов в структуре вооружений до 30%
» Нефть уже признала тропический шторм "Вилма" ураганом
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Экзистом и нанопсихология

Экзистом и нанопсихология

Второй «Холоп» и «Мастер и Маргарита»: опыт сопряжения

Второй «Холоп» и «Мастер и Маргарита»: опыт сопряжения

Мутация веры: за что уволили православного генетика

Мутация веры: за что уволили православного генетика

Самодостаточность стран спасет мир от США

Самодостаточность стран спасет мир от США

Об интеграции провинций в Империю

Об интеграции провинций в Империю

Мирный день в Белгороде

Мирный день в Белгороде

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Топливо на Петербургской товарно-сырьевой бирже дорожает из-за роботов

  • 18:04
  • 138

В Татарстане пресечена деятельность террористической организации

  • 17:51
  • 135

Пожар на вокзале в Брянске, раненая в Курской области, погибшая в ДНР

  • 15:00
  • 220

Ветеран СВО заявил о катастрофе из-за мигрантов, в Тюменской области предпринимателей пытали на скотобойне

  • 14:07
  • 266

Доходы от продажи нефти и производство бензина в РФ снизились, выплаты нефтяникам из бюджета составили 147 млрд рублей

  • 13:48
  • 212
Экзистом и нанопсихология

Экзистом и нанопсихология

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru