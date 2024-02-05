Топливо на Петербургской товарно-сырьевой бирже дорожает из-за роботов

Использование роботов при покупке нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже приводит к снижению ликвидности рынка и необоснованному росту биржевых цен на спотовом рынке, считает представитель Минэнерго.

"Оператор биржевых торгов АО "СПбМТСБ" по согласованию с ЦБ РФ и ФАС России проводит регулярную работу по борьбе с этой практикой, включая отстранение участников, использующих данный инструмент, чтобы добросовестные участники рынка могли приобретать топливо по справедливой цене. Минэнерго поддерживает продолжение и ужесточение такой работы".

В конце января был отмечен резкий рост использования недобросовестных практик (так называемых роботов) при покупках нефтепродуктов на СПбМТСБ. Использование роботов фактически закрывает возможность купить нефтепродукты на бирже добросовестным покупателям, в результате чего они вынуждены по завершению торгов на СПбМТСБ приобретать топливо у перекупщиков. А биржевые цены на бензин за первый месяц года увеличились на 24-26%.



