Топливо на Петербургской товарно-сырьевой бирже дорожает из-за роботов

Использование роботов при покупке нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже приводит к снижению ликвидности рынка и необоснованному росту биржевых цен на спотовом рынке, считает представитель Минэнерго.
В конце января был отмечен резкий рост использования недобросовестных практик (так называемых роботов) при покупках нефтепродуктов на СПбМТСБ. Использование роботов фактически закрывает возможность купить нефтепродукты на бирже добросовестным покупателям, в результате чего они вынуждены по завершению торгов на СПбМТСБ приобретать топливо у перекупщиков. А биржевые цены на бензин за первый месяц года увеличились на 24-26%.