Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в августе составили 163,3 млрд рублей, в июле демпферные выплаты составили 142,5 млрд рублей. Всего только за январь-август 2024 года нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета РФ 1 трлн 292,7 млрд рублей.

Для сравнения: суммарные перечисления стран ЕС Украине за два с половиной года (с конца февраля 2022 года по настоящее время) составили 118,3 млрд евро - примерно 11,5 трлн рублей.

По итогам августа 2024 года суммарные объёмы вывоза сжиженного природного газа из России увеличились на 33% в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 2,94 миллиона тонн. Поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион за это время увеличились 10,5% в годовом выражении, до 1,62 миллиона тонн. Экспорт в Европу вырос на 57% год к году и достиг отметки в 1 миллион тонн.