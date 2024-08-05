Бюджетные выплаты нефтяникам за поставку топлива на российский рынок выросли почти на 30%

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по т.н. "топливному демпферу" в июле 2024 года (за июнь) составили 142,5 млрд рублей, что на 29,3% больше, чем в июле 2023 года (хотя на 9,9% меньше, чем месяц назад).

Нефтяники получают отступные из российского бюджета, если поставляют топливо на российский рынок по цене не выше определённого уровня. Год назад была предпринята попытка сократить демпферные выплаты нефтяникам на 50%, что сразу же привело к нехватке топлива на российском рынке.