 

Бюджетные выплаты нефтяникам за поставку топлива на российский рынок выросли почти на 30%

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по т.н. "топливному демпферу" в июле 2024 года (за июнь) составили 142,5 млрд рублей, что на 29,3% больше, чем в июле 2023 года (хотя на 9,9% меньше, чем месяц назад).

Нефтяники получают отступные из российского бюджета, если поставляют топливо на российский рынок по цене не выше определённого уровня. Год назад была предпринята попытка сократить демпферные выплаты нефтяникам на 50%, что сразу же привело к нехватке топлива на российском рынке.

Сегодня самый доступный в РФ бензин (по сравнению с заработной платой населения) продаётся в ЯНАО, НАО, на Чукотке и в Москве. 

 

По итогам первых пяти месяцев 2024 года на 71% выросли поступления в российский бюджет от налоговых штрафов бизнеса и граждан (в сравнении с тем же периодом 2023-го) и достигли уровня в 2,4 миллиарда рублей. План на 2024 год предусматривает 5,1 миллиарда рублей доходов по налоговым штрафам, так что для реализации намеченной цели необходимо будет собрать еще 2,7 миллиарда.


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