 

Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ будут меньше топливного демпфера; Газпром объявил сокращение

Министерство финансов России ожидает, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе 2025 года составят 80,3 млрд руб., говорится в сообщении министерства. 

Выплаты из бюджета РФ нефтяным компаниям по топливному демпферу в декабре 2024 года составили 139,3 млрд руб. в ноябре - 132,2 млрд руб., в октябре - 106,6 млрд руб., в сентябре - 145,7 млрд руб., в августе - 163,3 млрд руб., в июле - 142,5 млрд руб., в июне - 158,1 млрд руб., в мае - 201,7 млрд руб., в апреле - 187,2 млрд руб., в марте - 164,4 млрд руб., в феврале - 127,9 млрд руб., в январе - 146,6 млрд руб. 

Нефтяники получают демпфер (плату из российского бюджета), если поставляют топливо на российский рынок по цене не выше определённого уровня.  

 

 

Центральный аппарат "Газпрома" сократится с 4,1 тысячи до 2,5 тысячи человек, будут уволены более полутора тысяч человек. Поводом для такого решения называется исключение «дублирующих функций и чрезмерных бюрократических процессов», «повышение нацеленности на результат сотрудников», а также «оптимизации издержек на всех уровнях управленческих и производственных процессов». За 20 лет численность администрации «Газпрома» выросла в несколько раз, а фонд оплаты труда ее сотрудников превышает 50 миллиардов рублей в год.


 


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