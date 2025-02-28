 

Генерал Иван Попов снова отправлен в СИЗО

Тамбовский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.
Попов был освобождён из СИЗО, отправлен под домашний арест, но теперь вынужден вернуться тюрьму, поскольку ему вменяют нарушение условий домашнего ареста: по данным правоохранительных органов, Попов отказался проходить медосвидетельствование после того, как сотрудники ДПС остановили его автомобиль по пути в суд. Адвокат генерала Сергей Буйновский отметил, что отказ был связан лишь с тем, что Попов не хотел опоздать на судебное заседание, и в суде генерал был трезв. Таким образом, ситуация похожа на провокацию: какой бы вариант Попов ни выбрал — отказаться от медосвидетельствования или опоздать на заседание, - он в любом случае получал бы взыскание и повод отправить его в СИЗО.
 
Ранее в ходе допроса по делу Попова юрист, представляющий администрацию Запорожской области, заявил, что регион себя не считает потерпевшим от действий подсудимого, поскольку тот никакого ущерба своими действиями не нанес: металлоконструкции, о которых идет речь в уголовном деле (предполагается, что Попов их похитил), были гуманитарной помощью, а не прописанными в региональном бюджете расходами. Напротив, подчеркнул представитель Запорожья, в результате действий генерала, в том числе благодаря выстроенным оборонительным рубежам, было отражено контрнаступление украинских сил.
Минобороны также не имеет к генералу имущественных претензий по той причине, что не финансировало поставки металлоконструкций.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Власти Запорожской области не признали себя потерпевшей стороной и сказали, что генерал Попов помог защитить регион
» Генерала Попова перевели под домашний арест
» Генерал Попов "дал изобличающие показания", но продолжит находиться в СИЗО
» Уполномоченная по правам человека Москалькова удивлена решением суда об аресте генерала Попова
» Что известно об отстранении генерала Попова
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Пушкин. Лютый трэш

Пушкин. Лютый трэш

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

Русская диета и её враги - II

Русская диета и её враги - II

Русская диета и её враги

Русская диета и её враги

Новый Мюнхен и вызовы русского общества

Новый Мюнхен и вызовы русского общества

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Генерал Иван Попов снова отправлен в СИЗО

  • 19:38
  • 234

Наталья Касперская рассказала, как американские ИТ-корпорации уходили из РФ в 2022 году

  • 18:09
  • 259

Психолог рассказала, почему нужно отучать детей от смартфонов

  • 17:58
  • 237

607 мигрантов назначены к депортации из РФ с начала года; уроженец Азербайджана убил русскую жену и ушёл на СВО

  • 13:50
  • 314

Предотвращено покушение на митрополита Тихона; совершено покушение на лидера группы "Русский стяг"

  • 13:22
  • 312

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Белгородской областях и ДНР

  • 12:58
  • 266
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru