Генерал Иван Попов снова отправлен в СИЗО

о данным правоохранительных органов, Попов отказался проходить медосвидетельствование после того, как сотрудники ДПС остановили его автомобиль по пути в суд. А

двокат генерала Сергей Буйновский отметил , что отказ был связан лишь с тем, что Попов не хотел опоздать на судебное заседание, и в суде генерал был трезв. Таким образом, ситуация похожа на провокацию: какой бы вариант Попов ни выбрал — отказаться от медосвидетельствования или опоздать на заседание, - он в любом случае получал бы взыскание и повод отправить его в СИЗО.

Попов был освобождён из СИЗО, отправлен под домашний арест, но теперь вынужден вернуться тюрьму, поскольку ему вменяют нарушение условий домашнего ареста: п