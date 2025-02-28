Генерал Иван Попов снова отправлен в СИЗО
- 28.02.2025, 19:38,
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Тамбовский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО
бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.
Попов был освобождён из СИЗО, отправлен под домашний арест, но теперь вынужден вернуться тюрьму, поскольку ему вменяют нарушение условий домашнего ареста: по данным правоохранительных органов, Попов отказался проходить медосвидетельствование после того, как сотрудники ДПС остановили его автомобиль по пути в суд. Адвокат генерала Сергей Буйновский отметил, что отказ был связан лишь с тем, что Попов не хотел опоздать на судебное заседание, и в суде генерал был трезв. Таким образом, ситуация похожа на провокацию: какой бы вариант Попов ни выбрал — отказаться от медосвидетельствования или опоздать на заседание, - он в любом случае получал бы взыскание и повод отправить его в СИЗО.
Ранее в ходе допроса по делу Попова юрист, представляющий администрацию Запорожской области, заявил, что регион себя не считает потерпевшим от действий подсудимого, поскольку тот никакого ущерба своими действиями не нанес: металлоконструкции, о которых идет речь в уголовном деле (предполагается, что Попов их похитил), были гуманитарной помощью, а не прописанными в региональном бюджете расходами. Напротив, подчеркнул представитель Запорожья, в результате действий генерала, в том числе благодаря выстроенным оборонительным рубежам, было отражено контрнаступление украинских сил.
Минобороны также не имеет к генералу имущественных претензий по той причине, что не финансировало поставки металлоконструкций.