Что известно об отстранении генерала Попова

Валерий Герасимов в ответ на это заявил, что командующий 58-й ОА генерал-майор Иван Попов занимается дезинформацией и паникёрством.

12 июля командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов обратился к сослуживцам ("гладиаторам", так как позывной самого Попова -- "Спартак") с разъяснением, что его "стремительно, за один день" отстранили от командования армией за то, что он поднял перед "старшим начальством" вопросы о проблемах в армии. В том числе отсутствии у российских войск контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, а также "о необходимости проведения ротации подразделений ВС РФ, которые находятся длительное время на переднем крае линии боевого соприкосновения". По некоторым данным , начальник Генерального штаба ВС РФ