 

Что известно об отстранении генерала Попова

12 июля командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов обратился к сослуживцам ("гладиаторам", так как позывной самого Попова -- "Спартак") с разъяснением, что его "стремительно, за один день" отстранили от командования армией за то, что он поднял перед "старшим начальством" вопросы о проблемах в армии. В том числе отсутствии у российских войск контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, а также "о необходимости проведения ротации подразделений ВС РФ, которые находятся длительное время на переднем крае линии боевого соприкосновения". По некоторым данным, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ответ на это заявил, что командующий 58-й ОА генерал-майор Иван Попов занимается дезинформацией и паникёрством.
О генерале Попове известно, что он проходил службу в войсках Северо-Кавказского военного округа в различных должностях, начиная от командира взвода. Окончил Академию Генштаба, был назначен командиром 33-й отдельной мотострелковой бригады, затем командовал обороной на Запорожском участке фронта. Мнения о его деятельности в армии -- положительные, вплоть до "самого лучшего результата по фронту".
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что обращение генерала Попова Министерством обороны будет услышано.
По имеющейся непроверенной информации, в отстранении генерала Попова сыграла роль история с неразорвавшейся ракетой Storm Shadow, которую (с его санкции) смогли доставить с поля боя и передать для изучения экспертам ОПК, однако у руководства Минобороны были на неё другие виды.
 
 

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