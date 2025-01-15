Власти Запорожской области не признали себя потерпевшей стороной и сказали, что генерал Попов помог защитить регион

Власти Запорожской области официально отказались признавать себя потерпевшей стороной по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, так как никакого ущерба региону не было причинено.

В материалах уголовного дела, который сейчас рассматривает Тамбовский гарнизонный военный суд, указано, что потерпевшей стороной является администрация Запорожской области. "Сегодня в суде был допрошен представитель администрации Запорожской области, который заявил, что руководство региона не признает себя потерпевшей стороной, так как действиями генерал-майора Попова никакого ущерба не было причинено. Наоборот, он помог защитить территорию Запорожья от украинских боевиков", - сказал собеседник агентства ТАСС. Он добавил, что в связи с этим областная администрация отказалась заявлять иск о возмещении вреда к Попову.

Адвокат генерала Сергей Буйновский эту информацию подтвердил, пояснив, что в таком случае суд должен вернуть дело в прокуратуру или прекратить его за отсутствием состава преступления.