Уполномоченная по правам человека Москалькова удивлена решением суда об аресте генерала Попова

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Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообещала внимательно рассмотреть дело бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. "Я тоже была удивлена решению суда о применении меры пресечения в виде заключения под стражу генерала Попова, несмотря на то, что следствие, насколько я прочитала в СМИ, просило о применении ему меры пресечения в виде домашнего ареста. В случае поступления обращения я запрошу решение суда и посмотрю, какие были у суда аргументы для применения этой меры пресечения. Готова на это обратить особое внимание", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос, который ей задал бывший командующий ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов.
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