 

Генерала Попова перевели под домашний арест

 

После уже повторного ходатайства следствия военный суд смягчил меру пресечения бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову и перевёл его под домашний арест. Попов будет под домашним арестом до 11 октября. Он проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Доказательством по делу Попова считается перевод на его карту одного миллиона рублей от генерал-лейтенанта Олега Цокова, героя России посмертно. 

Известно, что генерал Попов пользуется авторитетом в войсках. Он был отставлен с должности после критики военного руководства.
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