Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, арестованный ранее по обвинению в особо крупном мошенничестве, дал изобличающие показания "на других участников хищения", в связи с чем следователь изменил своё отношение.

"Попов дал изобличающие показания на других участников хищения. Я изменил свое отношение, поэтому прошу меру пресечения в отношении обвиняемого изменить", - сказал следователь, подтверждая своё решение о смягчении Попову меры пресечения.

Однако это не произвело впечатления на прокуратуру и суд - Попов оставлен в СИЗО. Прокурор потребовал провести заседание в закрытом режиме, в то время как Попов сказал, что ничего не имеет против прессы. "У меня ничего, кроме долгов и кредитов, нет. Я считаю, что арест — это крайне неприятная и незаслуженная мера. Я из окопов не вылазил и построил устойчивую оборону и нанести сокрушительное поражение ВСУ", — сказал генерал. Ранее его слова подтверждал начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии Герой России Залибек Умаев:

"Считаю, что запорожская оборонительная операция получилась потому, что именно командующий Иван Попов помог мне и всем нам отразить украинское контрнаступление. Я полковник и меня мотивировало, что первый командующий [58-й] армии, генерал жил в первой траншее, зная, что контрнаступление неизбежно. На тот момент мы еще даже не знали примерного времени наступления. Посмотрев на командующего, все тоже начали жить в первой траншее. Всеобщие действия были нацелены на то, чтобы сорвать контрнаступление".

Cледствие считает, что Попов "действовал в организованной группе" с погибшим в ходе специальной военной операции генерал-лейтенантом Олегом Цоковым (погиб летом 2023 года, посмертно объявлен героем России).

