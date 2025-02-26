 

РФ не собирается регулировать ИИ. Министр энергетики США заявил о намерении победить в ИИ-гонке

Законодательное регулирование технологии искусственного интеллекта не планируется в РФ ближайшие два года, заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Глава Минэнерго США Крис Райт сравнил развитие технологий искусственного интеллекта с Манхэттенским проектом, участники которого занимались разработкой ядерного оружия, и заявил о намерении США победить в этой гонке:

"Манхэттенский проект собрал ученых, инженеров, химиков со всего мира, чтобы завершить эволюцию ядерной физики и создать атомную бомбу. Новый Манхэттенский проект - это [развитие] искусственного интеллекта. Он будет влиять на нашу национальную безопасность, научные открытия, промышленность, качество жизни и наше будущее. Мы должны победить в гонке ИИ - втором Манхэттенском проекте. Многие шаги в этой сфере будут предприняты здесь, в Национальной лаборатории в Лос-Аламосе".


 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Британия собирается стать лидером в гонке искусственного интеллекта
» Путин заявил, что искусственный интеллект должен проникнуть во все без исключения сферы российской жизни
» Экс-глава корпорации "Гугл" рассказал, каким видит развитие искусственного интеллекта
» США и Британия заключили договор по безопасности в сфере искусственного интеллекта
» В ЕС приняли закон, регулирующий разработку и применение искусственного интеллекта
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Пушкин. Лютый трэш

Пушкин. Лютый трэш

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

Русская диета и её враги - II

Русская диета и её враги - II

Русская диета и её враги

Русская диета и её враги

Новый Мюнхен и вызовы русского общества

Новый Мюнхен и вызовы русского общества

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

РФ не собирается регулировать ИИ. Министр энергетики США заявил о намерении победить в ИИ-гонке

  • 20:16
  • 183
Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Мигрант из Средней Азии готовил серию терактов; в Петербурге водитель автобуса, в котором погибли 7 человек, получил 6 лет

  • 16:26
  • 235

С 1 марта изменится Положение об охране объектов культурного наследия. Изменения вызвали критику

  • 14:41
  • 605

В Новосибирске разработан пестицид, безопасный для пчёл

  • 14:15
  • 230

В Нижнекамске "новый россиянин" покалечил девочку, в Дагестане и Северной Осетии говорят о необходимости запрета никабов

  • 13:44
  • 335
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru