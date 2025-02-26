РФ не собирается регулировать ИИ. Министр энергетики США заявил о намерении победить в ИИ-гонке

Глава Минэнерго США Крис Райт сравнил развитие технологий искусственного интеллекта с Манхэттенским проектом, участники которого занимались разработкой ядерного оружия, и заявил о намерении США победить в этой гонке:

"Манхэттенский проект собрал ученых, инженеров, химиков со всего мира, чтобы завершить эволюцию ядерной физики и создать атомную бомбу. Новый Манхэттенский проект - это [развитие] искусственного интеллекта. Он будет влиять на нашу национальную безопасность, научные открытия, промышленность, качество жизни и наше будущее. Мы должны победить в гонке ИИ - втором Манхэттенском проекте. Многие шаги в этой сфере будут предприняты здесь, в Национальной лаборатории в Лос-Аламосе".