Правительство Британии сообщило, что три крупные технологические компании обязались инвестировать 14 миллиардов фунтов стерлингов для создания инфраструктуры искусственного интеллекта в стране. Для обеспечения центров обработки данных энергией в стране будут строить малые ядерные модульные реакторы. Также , в соответствии с планами Стармера, британская государственная служба здравоохранения откроет свою базу данных для обучения новых моделей искусственного интеллекта.

скусственный интеллект приведет к невероятным изменениям в нашей стране" и "изменит жизнь работающих людей". При этом индустрии искусственного интеллекта "нужно правительство, которое будет на их стороне, которое не будет сидеть сложа руки и упускать возможности". По мнению Стармера, Британия должна стать мировым лидером в гонке искусственного интеллекта. Премьер-министр Кир Стармер направил письма каждому министру с требованием стимулировать внедрение искусственного интеллекта в своих секторах. Он заявил , что "и

‘Наш план сделает Британию мировым лидером. Он даст отрасли необходимую основу и придаст импульс осуществлению Плана перемен. Это означает увеличение рабочих мест и инвестиций в Великобритании, увеличение количества денег в карманах людей и трансформацию государственных служб’.

Тем не менее эти планы не вызвали радости у британского народонаселения. Самые популярные комментарии к статье в "Дейли Мейл" такие:

"Помнится, когда компьютеры только начали входить в обиход, нам говорили, что они уменьшат нагрузку, но этого не произошло, они просто начали создавать и собирать больше данных. То же самое произойдёт и с искусственным интеллектом: больше вмешательства, больше контроля, меньше свободы".

"Удивительно, что в некоторых областях движение пошло в обратную сторону. В 60-70-х годах визиты терапевта на дом были обычным делом. В церкви мы получали буклет с подробным описанием мессы. Сейчас такого нигде не найдешь, хотя печатать стало намного проще, чем 50 лет назад".

"Внедрение технологии искусственного интеллекта - дерзкое решение в стране, где только что произошла крупнейшая в истории судебная ошибка, вызванная непосредственно неисправностью информационных систем в почтовом отделении. Учитывая, что государство даже не может заставить цифровые технологии вести бухгалтерию без катастрофических последствий, я думаю, что использовать их для принятия решений о жизни и смерти просто ужасно".

"ИИ требует совершенно невероятное количество электроэнергии, а у нас из-за безумной политики нулевого потребления, проводимой сменяющими друг друга правительствами, уже нет достаточно собственной электроэнергии и мы зависим от импортируемой электроэнергии по грабительским ценам. В очередной раз Стармер и его правительство доказывают, что они просто не живут в реальном мире".

"Ну да, давайте заставим искусственный интеллект выполнять всю нашу работу, это сделает нас всех богаче... владельцы бизнеса станут богаче, потому что им не нужно будет платить такому количеству сотрудников, но что касается всех остальных?.."

