Путин заявил, что искусственный интеллект должен проникнуть во все без исключения сферы российской жизни

Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия должна стать мировым лидером в сфере искусственного интеллекта, и что ИИ должен проникать "во все без исключения сферы нашей жизни". По его мнению, участие в мировой гонке по созданию сильного искусственного интеллекта является прямой обязанностью россиян.

«Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни».

Путин считает, что искусственный интеллект поспособствует укреплению обороноспособности РФ, и что ИИ уже преобразил "облик целых отраслей — например, творческих, так называемых креативных индустрий, где, казалось бы, человек с его чувством гармонии и прекрасного был абсолютно незаменим".