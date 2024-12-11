 

Путин заявил, что искусственный интеллект должен проникнуть во все без исключения сферы российской жизни

 

Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия должна стать мировым лидером в сфере искусственного интеллекта, и что ИИ должен проникать "во все без исключения сферы нашей жизни". По его мнению, участие в мировой гонке по созданию сильного искусственного интеллекта является прямой обязанностью россиян.

«Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни». 

Путин считает, что искусственный интеллект поспособствует укреплению обороноспособности РФ, и что ИИ уже преобразил "облик целых отраслей — например, творческих, так называемых креативных индустрий, где, казалось бы, человек с его чувством гармонии и прекрасного был абсолютно незаменим". 

Путин также порассуждал о появлении искусственного интеллекта, который превзойдёт человеческий: "Все больше экспертов, ученых говорят о том, что развитие способности к рассуждению приведет к появлению сильного искусственного интеллекта. То есть таких технологий, которые превзойдут людей в ключевых видах деятельности".

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