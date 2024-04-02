 

США и Британия заключили договор по безопасности в сфере искусственного интеллекта

 

США и Британия заключили двусторонний договор в сфере безопасности при использовании технологий искусственного интеллекта, став первыми в мире странами, которые официально начали сотрудничать при тестировании и оценке рисков использования ИИ. Соглашение, подписанное в понедельник в Вашингтоне министром науки Великобритании Мишель Донелан и министром торговли США Джиной Раймондо, определяет, как правительства будут обмениваться техническими знаниями, информацией и специалистами в области безопасности искусственного интеллекта.


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APN.ru