США и Британия заключили договор по безопасности в сфере искусственного интеллекта

США и Британия заключили двусторонний договор в сфере безопасности при использовании технологий искусственного интеллекта, став первыми в мире странами, которые официально начали сотрудничать при тестировании и оценке рисков использования ИИ. Соглашение, подписанное в понедельник в Вашингтоне министром науки Великобритании Мишель Донелан и министром торговли США Джиной Раймондо, определяет, как правительства будут обмениваться техническими знаниями, информацией и специалистами в области безопасности искусственного интеллекта.



