 

40% россиян боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта, Греф и Собянин будут сотрудничать по ИИ

Почти 40% россиян боятся потерять работу из-за внедрения технологий искусственного интеллекта, опрос проведён весной 2024 года.
Больше всего обеспокоенных потерей рабочих мест из-за ИИ оказалось в банковской и финансовой сферах (55%). На втором месте представители IT-сектора (45%). На третьем месте -- работники, которые задействованы в сегментах торговли и общественного питания (44%). Меньше всего боятся потерять работу из-за ИИ трудящиеся в образовании (34%) и строительстве (31%).
 
Глава Сбербанка Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин подписали Соглашение о сотрудничестве между правительством Москвы и Сбером в области искусственного интеллекта; "новое соглашение позволит расширить витрину совместных проектов в области ИИ". Греф, комментируя подписание документа, напомнил о долгой истории сотрудничества между Сбербанком и правительством Москвы и выразил надежду на новые совместные эксперименты.
«Москва является лидером по целому ряду направлений — применению искусственного интеллекта, цифровизации в области образования, здравоохранения, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. Большое количество проектов, которые мы продвигаем вместе, получается высокого мирового уровня. И сегодняшнее соглашение придаст еще больший толчок нашей дружбе, нашему сотрудничеству», — заявил Сергей Собянин.


 

 
 

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