"Майкрософт" добавит в Windows 11 функцию, которая постоянно будет делать скриншоты рабочего стола

при помощи искусственного интеллекта можно будет вспомнить, кто и что делал на устройстве или что писал".

"Майкрософт" добавит в Windows 11 ИИ-функцию, которая будет фиксировать все действия пользователя с помощью скринов рабочего стола. Система "Реколл" с периодичностью в несколько секунд будет делать скриншоты экрана, после чего зашифровывать их, а затем "Таким образом сохранятся даже стёртые пользователем сообщения, которые могут стать доступны злоумышленникам, если они вдруг получат доступ к учётной записи человека в "Майкрософт". Правда, в "Майрософт" заявили , что можно будет запретить действия функции в конкретных приложениях либо на конкретных веб-сайтах или отключить полностью, а также что в браузере можно будет открыть режим приватного окна.