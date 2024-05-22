 

"Майкрософт" добавит в Windows 11 функцию, которая постоянно будет делать скриншоты рабочего стола

"Майкрософт" добавит в Windows 11 ИИ-функцию, которая будет фиксировать все действия пользователя с помощью скринов рабочего стола. Система "Реколл" с периодичностью в несколько секунд будет делать скриншоты экрана, после чего зашифровывать их, а затем "при помощи искусственного интеллекта можно будет вспомнить, кто и что делал на устройстве или что писал". Таким образом сохранятся даже стёртые пользователем сообщения, которые могут стать доступны злоумышленникам, если они вдруг получат доступ к учётной записи человека в "Майкрософт". Правда, в "Майрософт" заявили, что можно будет запретить действия функции в конкретных приложениях либо на конкретных веб-сайтах или отключить полностью, а также что в браузере можно будет открыть режим приватного окна. 
 
Минцифры РФ начало тестирование генеративного искусственного интеллекта на портале "Госуслуг", при этом отмечая, что внедрение нейросетей обходится недёшево.


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APN.ru