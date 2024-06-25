 

30% граждан России живут в частных домах, 75% из них не хотят переезжать

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 30% россиян живут в частных домах, в сельской местности показатель достигает 58%, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах - 53% и 56% соответственно. Наибольшую привязанность к своему дому демонстрируют именно жители частных домов: 75% выразили желание жить там, где живут сейчас, тогда как среди жителей многоквартирных домов - современных и «старого» фонда - об этом заявили чуть больше половины: 57% и 54% соответственно.
Частично этот эффект связан с тем, что среди проживающих в своих домах ниже доля молодёжи 18-34 лет (17% vs. 28% среди жителей многоквартирных домов в среднем).
66% россиян живут в многоквартирных домах. По собственным оценкам, 34% россиян проживают в домах советской постройки, в том числе в домах 1970-80-х годов – 21%, в хрущевках – 10%, в сталинках – 3%. 30% ответили, что живут в современных домах, построенных в постсоветский период (в том числе дома 1990-х годов и позже – 17%, дома 2010-х гг. – 2%, а также новостройки не старше пяти лет – 11%). О проживании в доме, построенном ещё до революции, говорят единицы (2%). 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Жить в своём доме в России хотели бы в три раза больше молодых семей, чем живут сейчас
» Бастрыкин поручил проверить многочисленные перебои со светом и теплом в Подмосковье
» Больше половины россиян хотели бы переехать из квартир в частный дом
» Две трети россиян живут в квартирах, а хотели бы жить в частных домах
» Как в лучших домах Лондона
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Путин: Примите неприемлемое

Путин: Примите неприемлемое

Распад НАТО?

Распад НАТО?

Столкновение цивилизаций в миниатюре

Столкновение цивилизаций в миниатюре

Как изменить \

Как изменить "гены" избранности Гегемона?

Indika – просто отстойная игра или часть антироссийской медиа-кампании?

Indika – просто отстойная игра или часть антироссийской медиа-кампании?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Во Франции правый политик предложил дать белым детям будущее. Теперь ему грозит судебное преследование

  • 21:31
  • 175

23% американцев преимущественно доверяют правительству

  • 20:59
  • 168

30% граждан России живут в частных домах, 75% из них не хотят переезжать

  • 20:26
  • 165

С 12 по 14 июля пройдут Дни Достоевского в Оптиной пустыни

  • 19:32
  • 157

Глава Дагестана высказался против никабов; стало известно, как сын чиновника превратился в террориста

  • 18:18
  • 239
Путин: Примите неприемлемое

Путин: Примите неприемлемое

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru