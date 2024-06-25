30% граждан России живут в частных домах, 75% из них не хотят переезжать

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 30% россиян живут в частных домах, в сельской местности показатель достигает 58%, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах - 53% и 56% соответственно. Наибольшую привязанность к своему дому демонстрируют именно жители частных домов: 75% выразили желание жить там, где живут сейчас, тогда как среди жителей многоквартирных домов - современных и «старого» фонда - об этом заявили чуть больше половины: 57% и 54% соответственно.

Частично этот эффект связан с тем, что среди проживающих в своих домах ниже доля молодёжи 18-34 лет (17% vs. 28% среди жителей многоквартирных домов в среднем).

6 6% россиян живут в многоквартирных домах. По собственным оценкам, 34% россиян проживают в домах советской постройки, в том числе в домах 1970-80-х годов – 21%, в хрущевках – 10%, в сталинках – 3%. 30% ответили, что живут в современных домах, построенных в постсоветский период (в том числе дома 1990-х годов и позже – 17%, дома 2010-х гг. – 2%, а также новостройки не старше пяти лет – 11%). О проживании в доме, построенном ещё до революции, говорят единицы (2%).



