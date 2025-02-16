Адвокат Юрия Ускова рассказал, что сотрудники СК проводят странные действия на участке, принадлежащем предпринимателю

"Около одного из домов, стоящих на участке, принадлежащим Ускову Ю.В., шарятся сотрудники Следственного комитета - они не представляются, но местные жители их уже в лицо знают - зачем приехали, не говорят, снимать и фотографировать себя запрещают, ходят фотографируют, пытаются проникнуть в дом (он заперт). Как защитник Ускова сообщаю, что Следственный комитет не уведомлял нас о проведении каких-либо следственных действий на территории принадлежащих ему участков. Также напоминаю Следственному комитету, что по его же официальной версии - никаких домов нет, всё выдумано, фотографировать нечего".

"Мы приобрели этот участок на абсолютно честных конкурсных условиях. У нас был договор аренды с правом выкупа, мы платили арендные платежи, заплатили государству все деньги, которые были положены. Мы сделали все, что нужно было по договору: построили коммуникации, дорогу, потратили десятки миллионов рублей на этот поселок. Здесь нет ничего, что нам инкриминируется. Мы абсолютно корректно действовали и соблюли все интересы государства, муниципальных органов, все нормы закона. И арендная плата, и стоимость выкупа соответствовали тем реалиям, которые были на момент приобретения. Мы же платили арендную плату ежегодно - это тоже создавало для нас расходы. Проект был выгоден для администрации, он был невыгоден для нас как для застройщика. Потому что есть гораздо более простые и дешевые способы приобрести землю".