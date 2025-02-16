 

Адвокат Юрия Ускова рассказал, что сотрудники СК проводят странные действия на участке, принадлежащем предпринимателю

Адвокат ИТ-предпринимателя Юрия Ускова Матвей Цзен сообщает, что жители деревни Ивановка Оршанского района республики Марий Эл заметили странное обстоятельство:
"Около одного из домов, стоящих на участке, принадлежащим Ускову Ю.В., шарятся сотрудники Следственного комитета - они не представляются, но местные жители их уже в лицо знают - зачем приехали, не говорят, снимать и фотографировать себя запрещают, ходят фотографируют, пытаются проникнуть в дом (он заперт). Как защитник Ускова сообщаю, что Следственный комитет не уведомлял нас о проведении каких-либо следственных действий на территории принадлежащих ему участков. Также напоминаю Следственному комитету, что по его же официальной версии - никаких домов нет, всё выдумано, фотографировать нечего". 
В пятницу Юрий Усков, которого обвинили в мошенничестве при покупке земли 12 лет назад, провёл в Йошкар-Оле пресс-конференцию, где рассказал:
"Мы приобрели этот участок на абсолютно честных конкурсных условиях. У нас был договор аренды с правом выкупа, мы платили арендные платежи, заплатили государству все деньги, которые были положены. Мы сделали все, что нужно было по договору: построили коммуникации, дорогу, потратили десятки миллионов рублей на этот поселок. Здесь нет ничего, что нам инкриминируется. Мы абсолютно корректно действовали и соблюли все интересы государства, муниципальных органов, все нормы закона. И арендная плата, и стоимость выкупа соответствовали тем реалиям, которые были на момент приобретения. Мы же платили арендную плату ежегодно - это тоже создавало для нас расходы. Проект был выгоден для администрации, он был невыгоден для нас как для застройщика. Потому что есть гораздо более простые и дешевые способы приобрести землю".
По мнению Ускова, дело в отношении него может быть связано с его позицией против застройки рекреационных зон в Йошкар-Оле. 
 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Юрия Ускова освободили из зала суда. Он отметил, что продолжит защищать рощи Йошкар-Олы от застройки
» Бойцы СВО записывают слова благодарности Юрию Ускову, иноагентский канал распространяет очерняющую информацию
» В Йошкар-Оле задержан русский предприниматель Юрий Усков
» Константина Крылова отпустили под подписку о невыезде
» Создается Следственный комитет при Генеральной прокуратуре
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Сделанное на совесть

Сделанное на совесть

\

"Проблема карусели"

Русская песня. Шатунов

Русская песня. Шатунов

Маски-шоу Илона Маска вокруг Нобелевской премии: экономические и научно-технологические пузыри

Маски-шоу Илона Маска вокруг Нобелевской премии: экономические и научно-технологические пузыри

Что же ещё такого придумать, что было бы удобно и применимо как маркер статуса?

Что же ещё такого придумать, что было бы удобно и применимо как маркер статуса?

Бог после Освенцима

Бог после Освенцима

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

За три года РФ выдаст иностранным заёмщикам 1,6 триллиона рублей

  • 13:41
  • 224

Погибшая и раненые в Белгородской и Курской областях; глава Евродипломатии заявила, что население РФ не гибнет

  • 13:30
  • 203

Адвокат Юрия Ускова рассказал, что сотрудники СК проводят странные действия на участке, принадлежащем предпринимателю

  • 13:15
  • 241

В Норвегии дикие лососи массово сбежали с ферм. Теперь они - угроза дикой природе

  • 13:04
  • 226

Российские школьники завоевали золотые и серебряные медали международной математической олимпиады в Румынии

  • 12:53
  • 220

В Латвии за участие в конференции об этноциде русских арестован профессор Александр Гапоненко

  • 21:27
  • 365
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru