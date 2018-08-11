Минутные домики

Жителям села Большая Отрада Липецкой области, чьи дома были признаны аварийными, вручили ключи от непригодных для проживания домов в селе Пушкино.

Пушкино находится в 70 километрах от Липецка, является центром Пушкинского районного поселения, население немногим больше тысячи жителей. По программе расселения из аварийного жилья в селе по улицам Пушкинская и Советская были построено 10 домов, предназначенные для переселенцев из Большой Отрады. Застройщиком выступила строительно-отделочная организация ООО «Барс».

- Все эти дома поставили буквально в минуту. С того момента, как их сдали эксплуатацию и как нам с музыкой вручили ключи, прошло всего четыре месяца, - рассказала местная жительница Галина Мошкова.

В новые дома жители въехали в декабре 2014 года, и настоящие проблемы начались сразу же после новоселья. Жить в новостройках оказалось невозможно. Дома построили из ДСП, крыши покрыли тонкими деревянными листами. Зимой дома промерзали насквозь. От гниения завелись тараканы и мыши, бегающие по потолку и падающие прямо на хозяев.

Жильцы считают данные дома опасными, так как в любой момент они могут сложиться как карточные домики. Все обращения жителей в местный сельсовет, в прокуратуру остаются без результатов, а администрация предлагает им устранять проблемы за их же деньги.

«Напор воды минимальный, летом воды нет вовсе, зимой вода еле поступает, а нужен хороший напор, давление, чтобы котлы запустились и пошла теплая вода, Мы включаем обогреватели практически весь год, чтобы не замерзнуть окончательно. На всех дверях ручки летят и краны тоже, уже столько поменяли, нам поставили какие-то уцененные видимо. Вешаем одеяла на входную дверь, чтобы не так дуло. Мы куда только не обращались, а нам везде отвечают — сами все делайте» - жалуется житель дома Владимир Слепокуров.

В одном из домов проживает парализованный инвалид, за которым необходим уход, но отсутствие воды не позволяет родственникам даже выкупать его.

-Дом буквально ходит ходуном. Мы обращались в прокуратуру, в местную администрацию, те нам дали телефон строительной бригады. Они приехали один раз и сказали, что за устранение всей некачественной работы нужно заплатить определенную сумму. Из документов постройки стало известно, что дома числятся, как дачные и непригодны для круглогодичного проживания, - возмутилась Галина.

Согласно информации, представленной на сайте РеформаЖКХ.ру стоимость домов для переселенцев составляла на 2013-2014 год около 28,5 тыс. рублей за кв.м. Руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов сравнил дома в с. Пушкино с домами в с. Талицкий Чамлык, построенных для расселения жителей из аварийного жилищного фонда. Стоимость построенных домов составила те же 28,5 тыс. рублей за кв.м., однако, эти дома построены из кирпича, что гораздо дороже по себестоимости.

На запрос «Гражданского патруля» о непригодных условиях проживания в новых домах, глава Пушкинского сельсовета Нина Демихова ответила, что в этого году планируется строительство новой скважины, что решит проблемы водоснабжения жителей домов по ул.Пушкинская. Состояние домов глава сельсовета комментировать не стала.

Активисты общественной организации «Гражданский патруль» направили обращения в прокуратуру Липецкой области с просьбой провести проверку нарушений, допущенных при строительстве домов в Пушкино и привлечь к уголовной ответственности всех ответственных за некачественную постройку.