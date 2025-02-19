Корреспондент НТВ приехал в построенный Усковым посёлок и "не нашёл" стоящие там дома

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Представитель канала НТВ приехал в посёлок, построенный русским ИТ-предпринимателем Юрием Усковым под Йошкар-Олой, и рассказал, что не видит там домов. При этом дома всё равно попадали в кадр
Также была озвучена версия следствия, что участки выкупали "по заниженным ценам". Представители компании iSpring дают следующие цифры по инвестициям в посёлок ИТ-специалистов (дома не выставлялись на продажу, а строились для сотрудников компании с целью создать для них комфортные условия проживания в регионе):
Юрий [Усков] в 2013 году арендовал у администрации Оршанского района земельный участок, расположенный в селе Ивановка, что в 20 км от Йошкар-Олы. Кадастровый номер участка 12:06:0000000:825, площадь 18,7 га, разрешенное использование: "квартал комплексной индивидуальной жилой застройки”, кадастровая стоимость участка на 2013 год составляла 1 090 728,73 руб, или 5,81 руб за квадратный метр. Право заключения договора аренды земли предоставлялось по результатам публичных торгов, которые состоялись весной 2013 года.
В соответствии с законодательством и договором аренды, был подготовлен и согласован с администрацией района план планировки территории, выполнено межевание, спроектированы и построены коммуникации. К каждому участку был подведён газ, водопровод, электроснабжение, освещение улиц, построена бетонная дорога, забор, шлагбаум. Всего за 12 лет развития посёлка в инфраструктуру инвестировано более 30 млн руб. и более 200 млн руб. на строительство домов. Неиспользуемое голое поле превратилось в благоустроенный посёлок.
(...) Условиями договора было предусмотрено, что после постройки домов, участки могли быть выкуплены по цене 90 руб за квадратный метр, что 15,5 раз выше кадастровой стоимости этих участков в 2013 году. В период с 2013 по 2021 год на всех участках ИЖС были построены дома, земля выкуплена в собственность на условиях, предусмотренных договором.


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