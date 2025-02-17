В 2024 году банки вернули клиентам похищенные мошенниками средства только в 17,3% случаев

В 2024 году российские банки хотя бы частично вернули клиентам похищенные кибермошенниками средства только в 17,3 процента случаев. Частично получили потерянные средства 4,6 процента клиентов, а 12,7 процента граждан удалось вернуть их полностью.

В 2023-м году этот показатель составлял 8,7 процента (тогда объем возвращенных денег составил 1,38 миллиарда рублей). Однако по действующему с июля 2024 года закону банк обязан возместить клиенту похищенные деньги, если не приостановил на 2 дня перевод на подозрительный счет из базы данных Банка России.

При этом, заявляют в ЦБ, за год значительно снизилась доля граждан, которые никуда не обращались для защиты своих прав после того, как были обмануты. Среди них в основном пострадавшие, сумма ущерба которых менее 20 тысяч рублей. В 2023 году не пытались добиться справедливости 27,3 процента клиентов, а в 2024 году их доля сократилась до 18,3 процента. Большинство обращаются в банк (42,8 процента, плюс 8,7 процентных пункта за 12 месяцев), полицию (30 процентов, плюс 2,3 п.п. за год) или же Банк России (3,9 процента, минус 3,3 п.п. год к году).