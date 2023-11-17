 

Депутат Госдумы рассказала, что в новом бюджете РФ заимствований больше, чем это необходимо

 

Политика наращивания заимствований в большей степени, чем необходимо для покрытия дефицита бюджета, является слабой стороной утвержденного Госдумой проекта трёхлетнего бюджета, рассказала член думского комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева.

По ее словам, прирост долга в 2024 году более чем вдвое превысит показатель дефицита бюджета — 3,3 триллиона против 1,5 триллиона рублей. Всё же Дмитриева считает, что значительные расходы на оборону и военно-промышленный комплекс дадут импульс развитию системы обрабатывающей промышленности. 

Ранее Госдума приняла в третьем окончательном чтении проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годовЗа одобрение документа проголосовали 325 депутатов, против — 81. Согласно одобренным депутатами показателям, доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 триллиона рублей, расходы — 36,66 триллиона, с дефицитом в 0,9 процента ВВП. В 2025-м и 2026-м годах этот показатель запланирован на уровне 0,4 и 0,8 процента соответственно.

Депутаты совместно с правительством подготовили к проекту более 900 поправок, которые перераспределяют почти 7 триллионов рублей. 

Также в процессе рассмотрения поправок часть закрытых расходов переложили в открытые, в результате чего доля закрытых доходов снизилась с 30 до 26,8 процента, а объём открытой части госбюджета вырос на 1,17 триллиона рублей, до 26,82 триллиона.


 

 


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