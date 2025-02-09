Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской области и Горловке раненые

В результате атаки украинских беспилотников по селу Белянка Белгородской области ранен
мирный житель; также дронами атаковано Уразово, повреждены легковые автомобили и торговый объект. Затем атакованы Теребрено, Коновалово, Муром, повреждены
частные дома, автомобили, сельхозпредприятие.
В результате обстрела ВСУ деревни Слободка в Рыльском районе Курской области повреждены
9 частных жилых домов.
При обстреле жилого массива "Строитель" в Горловке, ДНР, ранена
мирная жительница. Опора электроснабжения разрушена в посёлке шахты имени Гагарина на западе Горловки, посёлок частично обесточен
. Умерла
одна из раненых при обстреле центра Макеевки (таким образом, число погибших от этого обстрела увеличилось до двух, раненых - десять).