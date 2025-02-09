 

Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской области и Горловке раненые

В результате атаки украинских беспилотников по селу Белянка Белгородской области ранен мирный житель; также дронами атаковано Уразово, повреждены легковые автомобили и торговый объект. Затем атакованы Теребрено, Коновалово, Муром, повреждены частные дома, автомобили, сельхозпредприятие. 
В результате обстрела ВСУ деревни Слободка в Рыльском районе Курской области повреждены 9 частных жилых домов. 
При обстреле жилого массива "Строитель" в Горловке, ДНР, ранена мирная жительница. Опора электроснабжения разрушена в посёлке шахты имени Гагарина на западе Горловки, посёлок частично обесточенУмерла одна из раненых при обстреле центра Макеевки (таким образом, число погибших от этого обстрела увеличилось до двух, раненых - десять).
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