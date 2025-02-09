Британские учёные рассказали, какими будут люди будущего

По мнению экспертов, в будущем люди станут выглядеть намного более однородно. У среднестатистического человека будет более тёмная кожа, он будет ниже ростом, поскольку физическая сила перестанет быть важным для репродукции фактором. Возможны также "улучшения" человека с помощью технологий, без участия естественного отбора.

Профессор Роберт Брукс, биолог-эволюционист из Университета Нового Южного Уэльса в Синдее, ожидает, что человеческий мозг со временем станет меньше. По мере того, как компьютеры будут брать на себя всё больше вычислительных, фактологических и социальных функций, преимущество большого мозга будет уменьшаться, а затраты энергии для матерей детей с большим мозгом и повышенный риск во время родов из-за больших голов останутся прежними.

Доктор Николас Лонгрич, палеонтолог и биолог-эволюционист из Университета Бата, сравнил будущее человека с развитием одомашненного животного ("одомашненного самим собой").