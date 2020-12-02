 

Учёные выяснили, как именно алкоголь нарушает работу мозга

Доцент Техасского университета в Сан-Антонио (США) Мартин Паукерт и его коллеги в течение почти десяти лет пытались выяснить, как именно развивается одно из главных последствий употребления алкоголя – потеря внимательности и координации движений. Учёные установили, что из-за повышения концентрации спирта в крови блокируется выработка гормона норэпинефрина, который играет важную роль в работе вспомогательных клеток мозжечка и некоторых участков коры мозга, где присутствует так называемая глия Бергманна. Эта субстанция заполнена астроцитами – вспомогательными клетками мозга, которые защищают нейроны от повреждений, нормализуют обмен веществ и удаляют лишние сигнальные молекулы. Алкоголь блокирует выработку норэпинефрина -- без этого гормона астроциты не могут работать нормально -- появляются проблемы с внимательностью и координацией движений, так как именно мозжечок непосредственно задействован в контроле над движениями. 
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Учёные научились точнее предсказывать вероятность болезни Альцгеймера за годы до появления первых симптомов
» Клеточный иммунитет к ковиду сохраняется и спустя шесть месяцев
» В России разрешили покупать алкоголь по водительским удостоверениям
» Шизофрения заразна и очень опасна
» В России восстановят госмонополию на алкоголь?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как мы потеряли наше право на медицинскую помощь

Как мы потеряли наше право на медицинскую помощь

Фетва о недопустимости межрелигиозных браков в России: что кроется за её принятием

Фетва о недопустимости межрелигиозных браков в России: что кроется за её принятием

Благодаря Евромайдану

Благодаря Евромайдану

Чувства красных имеют значение

Чувства красных имеют значение

Тренды белорусского протеста середины ноября

Тренды белорусского протеста середины ноября

Вторая Карабахская

Вторая Карабахская

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Россотрудничество объявило конкурс на лучшее название

  • 19:11
  • 0

Медведев: рост миграции мешает полноценному соцобеспечению россиян

  • 19:02
  • 39

Народный законопроект о прямых выборах мэров в Свердловской области отклонён

  • 18:04
  • 108

Распродажа путешествий по России заканчивается 5 декабря

  • 17:56
  • 114

"Радуйтесь, что у вас не ковид", -- сказали родителям девочки, умершей от малярии

  • 17:01
  • 185

56% шотландцев хотят независимости от Соединённого Королевства

  • 22:35
  • 457
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru