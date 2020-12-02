Учёные выяснили, как именно алкоголь нарушает работу мозга

Доцент Техасского университета в Сан-Антонио (США) Мартин Паукерт и его коллеги в течение почти десяти лет пытались выяснить, как именно развивается одно из главных последствий употребления алкоголя – потеря внимательности и координации движений. Учёные установили
, что из-за повышения концентрации спирта в крови блокируется выработка гормона норэпинефрина, который играет важную роль в работе вспомогательных клеток мозжечка и некоторых участков коры мозга, где присутствует так называемая глия Бергманна. Эта субстанция заполнена астроцитами – вспомогательными клетками мозга, которые защищают нейроны от повреждений, нормализуют обмен веществ и удаляют лишние сигнальные молекулы. Алкоголь блокирует выработку норэпинефрина -- без этого гормона астроциты не могут работать нормально -- появляются проблемы с внимательностью и координацией движений, так как именно мозжечок непосредственно задействован в контроле над движениями.