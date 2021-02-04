 

Потребность в донорах костного мозга в России удовлетворена лишь на 30%

ВЦИОМ и Фонд борьбы с лейкемией провели исследование о том, что россияне знают об онкологических заболеваниях кроветворной системы и донорстве костного мозга. Сегодня россияне в основном об этих болезнях и виде донорства осведомлены очень слабо, и это приводит к тому, что потребность в донорстве костного мозга для взрослых удовлетворена только на 30%.
Подведя итог результатам опроса, исследователи опровергают несколько мифов:
  1. В действительности спинной мозг и костный мозг — это два разных органа. Первый относится к центральной нервной системе, а второй отвечает за выработку клеток крови и никак не соприкасается со спинным.
  2. Процедуру донации ошибочно считать болезненной и тем более опасной. "Безусловно, её нельзя назвать полностью безболезненной, ведь организм подвергается определенным манипуляциям, но правильнее было бы говорить о некоторой степени дискомфорта. Во время приема препаратов, которые выгоняют из костного мозга стволовые кроветворные клетки, у некоторых людей могут возникать болезненные ощущения в костях, однако они легко снимаются с помощью простых обезболивающих препаратов".
  3. Забор костного мозга — не операция, как считают многие, а амбулаторная процедура с использованием стерильных одноразовых систем. Кроме консерванта, который нужен, чтобы кровь не свернулась во время сбора, донору не вводится никаких других препаратов.
  4. Вопреки сложившемуся убеждению, донором костного мозга может стать почти любой человек. Широко распространены так называемые неродственные трансплантации. Идеальной может считаться трансплантация клеток от однояйцевого близнеца, но подобные ситуации крайне редки, поэтому существуют специальные регистры с данными о донорах, в которых реципиенту можно найти «генетического близнеца» — человека, часть генов которого совпадает с генами реципиента. 

В целом в мире наблюдается тенденция к отказу от термина «донорство костного мозга» в пользу формулировки «донорство стволовых кроветворных клеток»: этот термин меньше отпугивает людей. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Учёные выяснили, как именно алкоголь нарушает работу мозга
» Россия должна инициировать международное расследование возможной коррупции в WADA
» Почему вы не смотрите телевизор???
» В США врачи полностью вылечили от ВИЧ-инфекции двухлетнюю девочку
» Социогуманитарное
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Русский космизм и местечковое еврейство. Махатмы.

Русский космизм и местечковое еврейство. Махатмы.

Согласие с Дерипаской

Согласие с Дерипаской

«Почему мой профессор не чёрный?»: BLM закрывает науку

«Почему мой профессор не чёрный?»: BLM закрывает науку

Как полонизировали западную окраину Белой Руси в межвоенный период

Как полонизировали западную окраину Белой Руси в межвоенный период

Протесты в России и коммуникация власти с молодежью

Протесты в России и коммуникация власти с молодежью

Не стоит повторять шаблоны про \

Не стоит повторять шаблоны про "глупых детей в политике"

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ВОЗ ужаснулась происходящему в онкологии

  • 00:05
  • 1 122

Кризис Англиканской церкви: меньше прихожан, меньше денег, меньше священников

  • 23:13
  • 1 315

Умер член-корреспондент РАН, эпидемиолог Николай Николаевич Филатов

  • 21:59
  • 613

14% работников носят маски добровольно

  • 21:03
  • 1 463

Потребность в донорах костного мозга в России удовлетворена лишь на 30%

  • 20:27
  • 888

В Москве распознают лица неблагонадёжных, в Казахстане ввели цветовую иерархию граждан

  • 19:38
  • 1 590
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru