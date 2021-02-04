Потребность в донорах костного мозга в России удовлетворена лишь на 30%

Подведя итог результатам опроса, исследователи опровергают несколько мифов:

В действительности спинной мозг и костный мозг — это два разных органа. Первый относится к центральной нервной системе, а второй отвечает за выработку клеток крови и никак не соприкасается со спинным. Процедуру донации ошибочно считать болезненной и тем более опасной. "Безусловно, её нельзя назвать полностью безболезненной, ведь организм подвергается определенным манипуляциям, но правильнее было бы говорить о некоторой степени дискомфорта. Во время приема препаратов, которые выгоняют из костного мозга стволовые кроветворные клетки, у некоторых людей могут возникать болезненные ощущения в костях, однако они легко снимаются с помощью простых обезболивающих препаратов". Забор костного мозга — не операция, как считают многие, а амбулаторная процедура с использованием стерильных одноразовых систем. Кроме консерванта, который нужен, чтобы кровь не свернулась во время сбора, донору не вводится никаких других препаратов. Вопреки сложившемуся убеждению, донором костного мозга может стать почти любой человек. Широко распространены так называемые неродственные трансплантации. Идеальной может считаться трансплантация клеток от однояйцевого близнеца, но подобные ситуации крайне редки, поэтому существуют специальные регистры с данными о донорах, в которых реципиенту можно найти «генетического близнеца» — человека, часть генов которого совпадает с генами реципиента.

В целом в мире наблюдается тенденция к отказу от термина «донорство костного мозга» в пользу формулировки «донорство стволовых кроветворных клеток»: этот термин меньше отпугивает людей.