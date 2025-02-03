Состояние богатейших россиян за январь выросло на 14 млрд долларов

По данным агентства Блумберг, состояние богатейших дельцов России увеличилось на $14,2074 млрд с начала 2025 года. Акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов прибавил к своему состоянию $2,75 млрд, оно увеличилось до $17,5 млрд, а состояние основателя "Северстали" Алексея Мордашова выросло на $2,52 млрд, до $26,7 млрд. В то же время сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко получил $1,71 млрд, его состояние достигло $22 млрд.

Наибольшие убытки понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, его состояние уменьшилось на $2,36 млрд, до $26,6 млрд.