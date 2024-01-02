Состояние богатейших граждан РФ за 2023 год выросло на 50 млрд долларов

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Состояние богатейших бизнесменов РФ за 2023 год увеличилось на $50,012 млрд, следует из опубликованного агентством "Блумберга" "Индекса миллиардеров", который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Так, по данным "Блумберга", с начала года основатель "Лукойла" Вагит Алекперов получил $9,29 млрд, его состояние выросло до $24,7 млрд. Состояние сооснователя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко увеличилось на $5,67 млрд, до $17,2 млрд. В то же время председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин прибавил к состоянию $4,08 млрд, теперь оно составляет $23,9 млрд.


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