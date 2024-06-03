Состояние богатейших россиян с начала года выросло почти на 18 млрд долларов

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Состояние богатейших дельцов России увеличилось с начала 2024 года на $17,762 млрд, следует из "Индекса миллиардеров Блумберга", который рассчитывается в том числе на основе стоимости акций компаний.
Так, сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко прибавил $6,28 млрд, его состояние составило $25,1 млрд. Состояние основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова увеличилось на $4,83 млрд, до $25,7 млрд. Основатель "Лукойла" Вагит Алекперов получил дополнительные $2,78 млрд, его состояние увеличилось до $27,4 млрд.

Наибольшие убытки понёс акционер производителя природного газа "Новатэк" Геннадий Тимченко, его состояние уменьшилось на $3,14 млрд, до $11 млрд.

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APN.ru