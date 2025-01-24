Прорисовываются контуры грядущего

После сказочных иллюзий в ожидании Трампа, пришли сумерки предстоящих дней, в которых появляются очертания ближайшего будущего. Вооружившись аналитикой уже можно смотреть за горизонт и видеть это грядущее будущее.

Итак, что мы имеем и где находимся:

1. Необходимо признать, что ключевые информационные и поведенческие проявления США в течении нескольких дней после инаугурации президента США, в лице Трампа и американских аналитиков, показали, что планируемое гегемоном перемирие, мирные переговоры и договоры с Россией, являются для США лишь условием и манипулятивным инструментом для нанесения военнополитических и военных ударов по России тогда, когда она временно будет пассивной и уменьшит свою бдительность.

Всё это, в конце концов, планируется для того, чтобы произошло эгоистическое укрепление политического и экономического положения США, чтобы восстановить пошатнувшееся положение своей глобальной экспансионистской и политической сущности.

2. Остро встала проблема того, что устроило бы Россию с точки зрения собственной безопасности, выживания нашего Отечества в условиях коварного политического и экономического международного буллинга, организуемого и подстрекаемого США.

3. Насколько американский военно-политический плацдарм, развёрнутый на территории Украины, потеряет все основания влиять на военную безопасность и выживание России?

4. Насколько будет решена проблема глубинного выскабливания тех ростков, которые во времени после перемирия и прекращения войны, не способны будут вновь стать фактором безопасности и дестабилизации России?

5. Остро встала проблема доверия России к другим международным субъектам, которые пассивно наблюдают и как стервятники ожидают исхода. Встала проблема того, насколько нынешняя проблема России должна будет решаться с помощью самодостаточных и собственных усилий и возможностей, вплоть до того, что Россия может стать самодостаточным автором и триггером трансформации миропорядка без всяческих помощи и договорённости с другими международными субъектами?

6. Насколько Россия в ближайшем будущем, в силу гегемонистического экспансионистского упрямства США, не желающих прислушиваться к опасности культуры катастрофы, начнёт работать над таким влиянием на США, благодаря которому у самого гегемона остро возникнет проблема военно-политической и экономической безопасности?

7. Трамп судя по всему продолжит традиции экономического и военно-политического ослабления, с целью возникновения состояний, при которых появится нужная для США сговорчивость России.

Поэтому сейчас возникнет продолжительный период усугубления военного конфликта между Россией и Украиной, на основании продолжения военной помощи США и усиления экономического буллинга (санкций, авантюр с нефтью, информационной войны и гигантской палитры новых информационных, экономических и военных провокаций).

Вероятнее всего Россия на самодостаточном уровне будет решать свои проблемы, усилив игнорирование международных субъектов, превратившихся в пассивных стервятников, следящих за схваткой. Это уже мировое реноме России. И для решения этих проблем у России есть инструменты влияния и воздействия.

Таким образом, Россию спасёт только глубинное выскабливание внешнеполитических ростков, так при перемирии они вновь вырастят.

Актуально и полезно ли для России совместное сокращение ядерных арсеналов?

Новый президент США Дональд Трамп, выступая на экономическом форуме в Давосе, заявил, что Соединенные Штаты хотели бы сокращать свои ядерные арсеналы вместе с Россией и Китаем. Вместе с тем он отметил, что КНР может помочь остановить конфликт между РФ и Украиной.

«США заинтересованы в сокращении ядерных арсеналов вместе с Россией и Китаем», — сказал он, отметив, что президенту России Владимиру Путину очень понравилась идея об уменьшении числа ядерных боеголовок, как и председателю КНР Си Цзиньпину. «Я хотел бы посмотреть, можем ли мы прийти к таким договоренностям. Думаю, это вполне реально сделать», — добавил президент США, заявив, что китайский арсенал меньше, но в течение 4–5 лет он обгонит американский.

Вот мои замечания на этот счёт:

Да уж, все вместе и ковидом болели - Россия вместе с США и Китаем, хотя это был ковидный международный буллинг США против России. Это было первое расшатывание российской экономики.

А значит и сокращать свои ядерные арсеналы вместе все будем, но опять будет обман в пользу США и Запада так как экспансия и гегемония США - это нечто хроническое.

России в условиях преступного буллингового расшатывания российской экономики уменьшать своё стратегическое величие опасно!

Уже в феврале 2022 года внезапно ковидная проблема исчезла. Сводки о ковиде в мировых СМИ внезапно прекратились. Очевидно, что Россия и сейчас должна готовиться к глобальным международным авантюрам США. Гейтса на этот счёт сменит Маск, котороый тоже желает прибылей...

Трамп раскрывает сущность некоторых своих будущих проектов в отношении России. Его планы и установки рассчитаны в первую очередь на искусственное уменьшение цен на нефть. Трамп призвал страны ОПЕК снизить цены на нефть. Он полагает, что снижение цен на нефть «немедленно завершит конфликт на территории Украины». Об этом американский лидер заявил во время своего выступления на экономическом форуме в Давосе. «Мы планируем попросить Саудовскую Аравию и страны ОПЕК понизить цены на нефть. Если цена на нефть упадет, конфликт на территории Украины немедленно прекратится. Цены достаточно высоки, чтобы конфликт продолжался, но вы должны опустить их», — заявил Трамп.

По словам Трампа, его усилия по урегулированию конфликта на территории Украины «находятся в процессе». Он отметил, что очень важно достичь соглашения между странами, поскольку «никто не видел такого конфликта со времен Второй мировой войны». «Время закончить», — подытожил Трамп.

Вот мои замечания на этот счёт:

1. Планы и установки Трампа на искусственное уменьшение цен на нефть наивны, так как во времена ковидного буллинга Россия это уже проходила и наша экономика устояла.

2.Таким образом, Трамп вместе со своими кукловодами-консультантами раскрывает сущность своих будущих проектов в отношении России, которые направлены на экономическое разрушение России, и такой подход будет только усиливаться.

3. Усилится уровень информационной борьбы и пропаганды США, но у россиян уже сфомировался инфо-иммунитет против фейков, всяческой "политологической" домыслятины, расчеловечивания и дискредитации, которымипереполнен мусорный ютуб и мнгиепопулярные социальные сети.

4. У России есть свои средства влияния на политические процессы, в том числе и на Ближнем Востоке. Эти регулятивные средства всегда эффективно применялись также и в отношении цен на нефть.





Необходимо признать, что все предвыборные заявления Трампа, связанные с перспективами реализации его волшебных и простых обещаний и рецептов, теперь исчезли как сон, как утренний туман. Наступают времена, когда за слова нужно отвечать.

Впрочем, уже сейчас Трампу приходится отвечать за свои слова и обещания и пока он отделывается на этот счёт иронией, дескать, у меня ещё "есть полдня" для разрешения глобальнох проблем. Но иронизировать много не придётся, в силу того, что, с одной стороны, обманутый избиратель начнёт свою активность, а с другой стороны, внешнеполитические оппоненты начнут проявлять действия, на которые придётся реагировать, забыв все сказочные ожидания. Прибавьте к этому спонсоров, инвесторов и бенефициаров Трампа.

Таким образом, Трамп будет возвращаться в реальность и его блеф будет меняться по своему качеству и функциональности.

Поэтому неспроста, сразу же после инаугурации Трампа прошло не менее яркое событие, связанное с тёплой встречей и общением лидеров Китая и России. Думаю, что это событие немного отрезвило лидера США.

Сейчас идёт время предикторов, то есть, время кодовых и ключевых информаций, событий и заявлений, дающих возможность мировому обывателю увидеть грядущее, которое вероятнее всего не будет основательно трансформироваться, согласно громким и сказочным заявлениям Трампа.

Мир будет изменяться согласно вынужденным решениям и реакциям Трампа, связанными с трансформацией миропорядка, задаваемых человеко-ресурсными, энерго-ресурсными и технолого-ресурсными странами-лидерами: Китаем и Россией. Это будет происходить именно так, в силу того, что никакой наивно-упрямый долларовый глобализм не сможет помешать начавшимся переменам.

И это будет отрезвлять кукловодов Трампа, которые продолжат политику расшатыватывания экономики и политики России, провоцируя нас на более радикальные военно-политические действия в мире. Похоже что Трамп эту традицию продолжит, но в более изощрённом и замаскированном формате. И пожалуй, уже настало время дать Трампу по рукам и мозгам, так как сейчас только начинается его власть. Необходимо в ближайшее время отрезвить Трампа!

А пока Россия наивно наблюдает с надеждой на позитив и полезность новой внешней политики Трампа. Наш обыватель смотрит американский ютуб, который чаще поддерживает и тиражирует видео, направленные на подстрекательство к действиям, которые могли бы подорвать экономическое положение России. К чему это? К тому, что Трамп станет усиливать информационную войну против российского обывателя, как фактора расчеловечивания и духовного разрушения России. На эти гнусные и коварные процессы в конце концов будет направлен информационный буллинг против России. И Илон Маск будет главным технологом и инвестором этого деструктивного процесса, направленного против России.

Уже сейчас России, на основании первичных пост-иннагурационных предикторов необходимо объективно оценивать политику Трампа, в которой обязательно будет, с одной стороны, скрытая позитивно-манипулятивная начинка, уменьшающая нашу бдительность, а с другой, традиционная политика, направленная на политическое и экономическое разрушение России.

Трампо-иллюзии разоблачаются: скоро мы почувствуем усиление мировых проблем.

Обыватель и Мир будут постепенно возвращаться к отрезвляющей сущности происходящего. Начались сумерки, в которых уже стало видно каким будет Будущий День, то есть, новый этап усугубления мировых проблем, вызванной традиционной деструктивностью сущности США, маскируемой временно перед Россией, с целью манипулировать нашей страной и разрушить её в этом новом проекте политической и экономической игромании.

США начнут делать ещё более рискованные и опасные ставки в этой игромании. Трамп будет лишь новым хозяином этого Мирового Казино, лохующего мир.

Россия не должна стать лохом игроманического и информационного буллинга времен Трампа и Маска.