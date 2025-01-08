Пожарные погибли при тушении пожара в Энгельсе, погибшие и раненые в Херсонской и Белгородской областях

Саратов и Энгельс (город в Саратовской области) подверглись массированной атаке украинских БПЛА, повреждено
промышленное предприятие, при тушении пожара погибли
двое пожарных, ещё один в тяжёлом состоянии. В Энгельсе введён режим ЧС.
В Новой Каховке (Херсонская область) ВСУ обстреляли автозаправку, погиб
оператор АЗС, ранены четыре человека, из них три женщины, в том числе беременная. В Старой Збурьевке от артобстрела погибла женщина 1941 года рождения, ранен 57-летний местный житель. Также в Херсонской области атакована
машина скорой помощи.
Обстрелян ряд населённых пунктов Белгородской области, повреждены
частные жилые дома и легковые автомобили, в Графовке и Разумном нарушено энергоснабжение
. Ранена
семейная пара при атаке дрона на автомобиль на хуторе Леоновка.
В Харцызске, ДНР, обстрелом повреждено
одно из предприятий.