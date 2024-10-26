 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и ДНР

Два мирных жителя ранены при ударе ВСУ по посёлку Октябрьский в Белгородской области, также ранен мирный житель в Новой Таволжанке. В этом селе в результате четырех обстрелов в 18 частных домах выбиты окна, повреждены кровли и заборы. Кроме того, осколками посекло три легковых автомобиля, повреждено остекление многоквартирного дома. В Шебекине также многоквартирный дом подвергся атаке двух беспилотников. В доме повреждены балконы, окна, кровля и фасад. Кроме того, повреждено остекление социального объекта. 
Две мирные жительницы, 1944 и 1986 г.р., ранены в Центрально-Городском районе Горловки в Донецкой Народной Республике в результате атаки со стороны ВСУ, повреждён многоквартирный дом.
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