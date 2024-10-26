Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и ДНР

Два мирных жителя ранены
при ударе ВСУ по посёлку Октябрьский в Белгородской области, также ранен
мирный житель в Новой Таволжанке. В этом селе в результате четырех обстрелов в 18 частных домах выбиты окна, повреждены кровли и заборы. Кроме того, осколками посекло три легковых автомобиля, повреждено остекление многоквартирного дома. В Шебекине также многоквартирный дом подвергся атаке двух беспилотников. В доме повреждены
балконы, окна, кровля и фасад. Кроме того, повреждено остекление социального объекта.
Две мирные жительницы, 1944 и 1986 г.р., ранены
в Центрально-Городском районе Горловки в Донецкой Народной Республике в результате атаки со стороны ВСУ, повреждён многоквартирный дом.