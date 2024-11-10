Массовая атака беспилотников, в Белгородской области и Подмосковье погибший и раненые

Министерство обороны РФ сообщает о 70 беспилотниках
, сбитых за утро над регионами России, из них 34 - над Московской областью, аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево приостанавливали работу. В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. От осколков пострадала
52-летняя женщина, ее госпитализировали с ожогами лица, шеи и рук.
В Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ один человек погиб
, ещё семеро получили ранения, двое из них в тяжёлом состоянии.