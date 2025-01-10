 

В 36 странах, в том числе развитых, люди считают разрыв между богатыми и бедными главнейшим неравенством

Американский Исследовательский центр Пью провёл в 36 странах исследование с целью выяснить отношение к социальному неравенству. 
84% населения опрошенных стран (в целом) считают разрыв между богатыми и бедными большой проблемой, в том числе 54% - очень большой. Именно этот разрыв люди называют как главное существующее в их стране неравенство (большее, чем между расами, между религиями или между мужчинами и женщинами). В Канаде так считают 57%, в США - 51%, во Франции - 64%, в Британии - 59%, в Германии - 61% и т.д. Из всех стран только в Колумбии этническая дискриминация представляется более важной проблемой, чем разрыв между богатыми и бедными. 
86% населения опрошенных стран (в целом) считают, что причиной неравенства является то, что богатые имеют слишком большое политическое влияние, в том числе 60% считают, что это главная причина.
Почти во всех развитых странах люди думают, что их дети в финансовом плане будут обеспечены хуже, чем они сами (81% - во Франции, 79% - в Британии и в Австралии, 78% - в Канаде, 77% - в Японии, 74% - в США и т.д.; выбиваются из этой картины лишь Польша и Израиль). Напротив, в таких странах, как Индия (75%), Бангладеш (73%), Индонезия (71%), люди думают, что их дети будут обеспечены лучше, чем они сами. 
В большинстве стран, как развитых, так и не очень, люди считают, что экономика нуждается в крупных реформах (или даже полном реформировании). В США так думают 66%, в Германии - 68%, во Франции - 77%, в Греции - 87%. Большинство не считает, что экономика нуждается крупных реформах, лишь в Сингапуре (71% не нуждается в реформах), в Нидерландах (59%) и Швеции (57%). 
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