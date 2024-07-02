 

Как граждане стран-членов НАТО относятся к НАТО

Американский Исследовательский центр Пью изучил отношение к НАТО в Северной Америке и США. Из всех стран, попавших в исследование (Прибалтика не вошла в это число), положительнее всего к НАТО относятся в Польше: здесь в симпатии к НАТО признались 91% опрошенных. Высоки симпатии к НАТО в Нидерландах (75%) и Швеции (72%). В Британии к НАТО положительно относятся 66%, в Германии 64%, в Канаде и Венгрии по 63%, в Италии - 60% опрошенных. В самих США НАТО вызывает положительные ассоциации у 58% населения, во Франции у 54%, в Испании у 45%. Ниже всего цифры поддержки НАТО в Греции (37%) и Турции (42%), причём для Турции тенденция идёт вверх, с 2019 года эта цифра удвоилась. 
Отношение к Зеленскому и поддержке Украины не столь однозначно. Отношение к Зеленскому за год ухудшилось, что особенно заметно в Польше (с 70% поддержки до 48%, в других странах спад всего в 6-7%). В Польше, несмотря на все симпатии к НАТО, 44% населения считают, что Украине оказывают слишком много поддержки, в США так считают 31%.
Наконец, отмечается, что хотя в целом взгляд на Россию в европейских странах остаётся негативным, однако у правых партий симпатии к России растут, пусть и остаются ниже довоенного уровня, а у германской правой партии "Альтернатива для Германии" положительный взгляд на Россию почти вернулся к довоенному уровню (49% и 45% соответственно). 
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