Что люди по всему миру думают о влиянии соцсетей на демократию

Американский Исследовательский центр Пью провёл опрос в 27 странах по всему миру, чтобы выяснить, каким представляется людям влияние соцсетей на демократию: положительным или отрицательным.

В таких странах, как Нигерия, Мексика, Сингапур, Индия, Кения, Бразилия, Малайзия, более 70% опрошенных считают, что социальные сети положительно влияют на демократию.

В Британии, Канаде, Бельгии, Австралии почти одинаково число как тех, кто считает влияние соцсетей на демократию положительным, так и тех, кто считает его отрицательным.

Но бесспорный лидер по неприязни к социальным сетям в плане демократии -- Соединённые Штаты. 64% населения США считают влияние соцсетей на демократию отрицательным, лишь 34% считают его положительным.

Также более скептически, чем положительно, к соцсетям относятся во Франции и Нидерландах.





Однако во всех без исключения странах большее число тех, кто считает влияние соцсетей на демократию положительным, наблюдается среди молодёжи. Особенно велик разрыв в Польше: 86% молодых поляков считают соцсети полезными для демократии, при том что среди людей старше сорока лет так думают только 56%. Во Франции среди людей старше сорока лет лишь 33% настроены положительно к соцсетям (среди молодёжи -- 59%). И только 29% американцев старше сорока лет считают соцсети полезными для демократии (среди молодёжи -- 42%).



















