Американцы тепло вспоминают прошлое, но без оптимизма смотрят в будущее

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), американцы в большинстве случаев скептически оценивают будущее страны до 2050 года. 66% опрошенных считают, что экономика страны ослабеет; 71% думают, что значение США в мире упадёт; 77% полагают, что страна будет более политически-разделённой; а 81% опрошенных ожидают, что разрыв между богатыми и бедными увеличится. В особенности скептицизм характерен для белых американцев, и эти настроения с прошлого года выросли.

Большинство американцев считают, что жизнь в США сегодня хуже, чем пятьдесят лет назад. В особенности это касается республиканцев: лишь 14% из них считают, что жизнь сейчас стала лучше, а 72% -- что хуже. Среди демократов эти цифры, соответственно, 33% и 43%.







