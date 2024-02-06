Выяснилось, сколько людей сидят в интернете в разных странах по всему миру

Американский Исследовательский центр Пью провёл опрос в 27 странах по всему миру, чтобы выяснить активность использования интернета (среди людей старше 18 лет). Выяснилось, что в Южной Корее интернет используют 99% взрослых, в Нидерландах и Швеции по 96%, в США и Канаде по 95%, в Германии, Италии, Британии 93%, в Польше и Венгрии 81%, в Кении 66%, в Нигерии 57%, в Индии 56% взрослого населения используют интернет. Во всех случаях молодёжь (до 40 лет) использует интернет чаще, чем люди старше 40 лет, хотя в Южной Корее и США разрыв минимален. Максимальный разрыв в Индии: молодёжь использует интернет в 73% случаев, люди старшего возраста в 36%. Также в Польше 100% молодёжи используют интернет, но только 70% взрослых.





Также исследовалось наличие у людей разных стран смартфонов. В Южной Корее смартфоны есть у 98% людей, в США у 90%, в Германии и Британии у 86%, в Израиле, Бельгии, Франции, Бразилии у 85%, в Японии у 84%, в Южной Африке у 71%, и даже в Нигерии и Индии у 47% взрослого населения есть смартфоны. Индия -- единственная страна (из попавших в опрос), где у 30% населения вообще нет мобильника.